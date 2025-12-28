رییسجمهور گفت: اگر ما نتوانیم مشکلات معیشتی مردم را حل کنیم، فردا نه توان پاسخگویی به مردم را و نه در پیشگاه خداوند در روز قیامت، پاسخی خواهیم داشت. در چنین وضع، مسئولیت ما بیمعنا میشود. بنابر این، اصلاح وضع معیشت و زندگی مردم، یک ضرورت قطعی است.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان رییسجمهور در گفتوگویی با تأکید بر لزوم اصلاح ساختار بودجه و هدایت منابع به سمت بهبود معیشت مردم، اظهار داشت: من اعتقاد دارم که اگر بودجه کشور با هماهنگی، همدلی و تعامل سازنده با مجلس شورای اسلامی بهدرستی تنظیم شود، منابع کافی در اختیار داریم تا اجازه ندهیم مردم از نظر معیشتی با مشکل روبرو شوند.
رئیس جمهور تصریح کرد: امروز بخشی از منابع کشور در جاهایی هزینه میشود که اساساً نباید تخصیص یابد. در لایحه بودجه پیش رو، نزدیک به ۷۰ ردیف هزینهای حذف شده و تعداد قابل توجهی از ردیفها نیز ادغام شدهاند. این اقدامات نتیجه تلاشهای خود دولت است تا حد امکان از افزایش هزینهها جلوگیری شود. همانگونه که پیشتر نیز اعلام شد، افزایش بودجه دولت در این لایحه تنها حدود ۲ درصد است؛ در حالی که در سالهای گذشته، رشد بودجه دولت، گاه به ۳۰ تا ۴۰ درصد میرسید و بسیاری از این ارقام نیز واقعی نبود و فقط موجب تشدید تورم شد.
پزشکیان با توجه به رویکرد انقباضی دولت در هزینههای خود، گفت: ما به خودمان فشار آوردیم تا جایی که ممکن است بودجه دولت افزایش پیدا نکند، اما از سوی دیگر، بر اساس اعتقاد راسخ خود تأکید دارم و امروز نیز به نمایندگان محترم عرض کردم، قرآن کتاب عمل است، نه فقط کتاب خواندن. قرآن به ما، در مقام فرد، جامعه، خانواده و طبقات مختلف اجتماعی، توصیه میکند که معیشت مردم، بهویژه محرومان و نیازمندان، دیده و مشکل آنان حل شود.
رئیس جمهور ادامه داد: اگر ما نتوانیم مشکلات معیشتی مردم را حل کنیم، فردا نه توان پاسخگویی به مردم را و نه در پیشگاه خداوند در روز قیامت، پاسخی خواهیم داشت. در چنین وضع، مسئولیت ما بیمعنا میشود. بنابر این، اصلاح وضع معیشت و زندگی مردم، یک ضرورت قطعی است.
پزشکیان با توجه به روش توزیع یارانهها، گفت: منابعی در اختیار داریم. امروز باک بنزینی که با یارانه ۱۵۰۰ یا ۳ هزار تومان تأمین میشود، ماهانه حدود ۸ تا ۹ میلیون تومان یارانه دریافت میکند، در حالی که برای معیشت یک خانواده یا یک فرد، گاه به دنبال پرداختهای ۵۰۰ یا ۶۰۰ هزار تومانی هستیم. این قابل اصلاح است. میتوان این منابع را بازگرداند و مستقیم در خدمت معیشت مردم قرار داد.
رئیس جمهور تأکید کرد: اگر یارانهای که برای باک تریلیها، یدککشها و سایر بخشها پرداخت میشود، با مدیریت درست به خود مردم و کل جامعه اختصاص یابد، بهطور قطع در کشور ما گرسنهای باقی نخواهد ماند، بیماری نخواهیم داشت که درمان نشود، کودکی نخواهد بود که از تحصیل بازبماند و حتی در تأمین منابع لازم برای تقویت نیروهای امنیتی و نظامی نیز با مشکلی روبرو نخواهیم شد. تحقق این هدف، مستلزم رسیدن به زبان مشترک و نگاه واحد با مجلس شورای اسلامی است.
پزشکیان در ادامه با بیان اینکه نخستین گام، باور عملی به آموزههای اسلامی است، تصریح کرد: اگر باور داریم که مسلمان هستیم، باید نسبت به هشدار و دستورهای الهی، مسئولیتپذیر باشیم. اگر من مسئول نتوانم معیشت مردم را سامان بدهم، ماندن من در این جایگاه هیچ معنایی ندارد، چون نه در این دنیا و نه در آخرت، قادر به پاسخگویی نخواهم بود.
رئیس جمهور گفت: لازمه حل مشکلات مردم این است که همه دست به دست هم بدهیم. انشاءالله در نشستهای کارشناسی مشترک با نمایندگان محترم و گروههای مختلف، مقررات بهگونهای تنظیم شود که در بخش جمع و خرج بودجه، این تصمیمات بهطور دقیق و عادلانه، اتخاذ شود. این مسیر، نیازمند تعامل و همافزایی است، نه اینکه تصمیمی اتخاذ شود و فردای آن روز، عدهای پشت بلندگو بگویند که چرا چنین تصمیمی گرفته شده است.
پزشکیان در پایان با توجه به مقاومت برخی صاحبان منافع در برابر اصلاحات ساختاری، اظهار داشت: منافع برخی افراد، آنقدر گسترده است که به محض نزدیک شدن به اصلاح آنها، صداهای زیادی ـ چه آگاهانه و چه ناآگاهانه ـ بلند میشود و ادعا میکنند که این کارها موجب نابودی کشور خواهد شد. در حالی که چنین نیست؛ ما کاری انجام میدهیم که بر اساس عدالت، امکانات کشور به همه مردم برسد و پس از آن بتوانیم گامهای بعدی را در مسیر توسعه برداریم.