پیام تسلیت فرمانده نیروی زمینی سپاه در پی درگذشت فرزند سه ساله مجری صداوسیما
فرمانده نیروی زمینی سپاه در پی درگذشت فرزند سه ساله مجری صداوسیما در پیامی این ضایعه را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا، فرمانده نیروی زمینی سپاه در پی درگذشت فرزند سه ساله مجری صداوسیما نوشت:
انا لله وانا الیه راجعون
برادر گرامی جناب آقای محمد رضا احمدی خبرنگار محترم خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
باکمال تاسف و تاثر درگذشت غم انگیز فرزند گرامیتان سرکار خانم ارغوان احمدی رابه جناب عالی خانواده محترم و سایر بازمندگان آن فقیده سعیده تسلیت عرض نموده، امیدوارم روح آن عزیز سفر کرده با ارواح طیبه انبیا و اولیا علیم السلام محشور و قرین رحمت الهی قرار گیرد.
از درگاه پروردگار متعال برای جنابعالی و خانواده محترم صبروشکیبایی و سلامتی کامل و برای آن مرحومه غفران و رحمت واسعه الهی مسئلت می نمایم.
سرتیپ پاسدار محمد کرمی فرمانده نیروی زمینی سپاه