پیام تسلیت فرمانده نیروی زمینی سپاه در پی درگذشت فرزند سه ساله مجری صداوسیما

انا لله وانا الیه راجعون

برادر گرامی جناب آقای محمد رضا احمدی خبرنگار محترم خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

باکمال تاسف و تاثر درگذشت غم انگیز فرزند گرامیتان سرکار خانم ارغوان احمدی رابه جناب عالی خانواده محترم و سایر بازمندگان آن فقیده سعیده تسلیت عرض نموده، امیدوارم روح آن عزیز سفر کرده با ارواح طیبه انبیا و اولیا علیم السلام محشور و قرین رحمت الهی قرار گیرد.

از درگاه پروردگار متعال برای جنابعالی و خانواده محترم صبروشکیبایی و سلامتی کامل و برای آن مرحومه غفران و رحمت واسعه الهی مسئلت می نمایم.

سرتیپ پاسدار محمد کرمی فرمانده نیروی زمینی سپاه

