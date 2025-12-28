واکنش رسایی به سخنان پزشکیان در صحن مجلس/ لایحه بودجه رأی نخواهد آورد!

به گزارش ایلنا، حمید رسایی نماینده تهران در مجلس، در توئیتی نوشته بود: «مطابق آنچه از نمایندگان شنیده می‌شود، اکثریت مجلس با کلیات این بودجه موافق نیستند و احتمال زیاد کلیات آن رأی نخواهد آورد.»

امروز نیز در واکنش به سخنان پزشکیان رئیس جمهور در صحن مجلس در دفاع از بودجه 1405، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

البته با سخنان امروز آقای رئیس جمهور در مجلس درباره بودجه، اگر احتمال رأی آوری این لایحه بود، منتفی شد. لایحه بودجه رأی نخواهد آورد.

