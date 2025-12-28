خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

واکنش رسایی به سخنان پزشکیان در صحن مجلس/ لایحه بودجه رأی نخواهد آورد!

واکنش رسایی به سخنان پزشکیان در صحن مجلس/ لایحه بودجه رأی نخواهد آورد!
کد خبر : 1734100
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده تهران در مجلس در توئیتی نوشت: لایحه بودجه رأی نخواهد آورد.

به گزارش ایلنا، حمید رسایی نماینده تهران در مجلس، در توئیتی نوشته بود: «مطابق آنچه از نمایندگان شنیده می‌شود، اکثریت مجلس با کلیات این بودجه موافق نیستند و احتمال زیاد کلیات آن رأی نخواهد آورد.»

امروز نیز در واکنش به سخنان پزشکیان رئیس جمهور در صحن مجلس در دفاع از بودجه 1405، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

البته با سخنان امروز آقای رئیس جمهور در مجلس درباره بودجه، اگر احتمال رأی آوری این لایحه بود، منتفی شد. لایحه بودجه رأی نخواهد آورد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا