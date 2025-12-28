به گزارش ایلنا، عالیه زمانی کیاسری نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی، در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۷ دی‌ماه) مجلس شورای اسلامی، در نطق میان‌دستور خود با سلام و درود خدمت روح پرفتوح بنیان‌گذار انقلاب اسلامی و آرزوی طول عمر باعزت و پربرکت برای مقام معظم رهبری، گفت: کهن سرزمین ایران اسلامی در طی سالها به اعتبار غیرت، همت و شرافت تک تک ایرانی ها در اقصی نقاط جهان در طول تاریخ، در مسیر تعالی و توسعه قرار گرفته ولی مردم نجیب و صبور ما امروز در امواج سهمگین تورم و گرانی لجام گسیخته و در گرداب بیکاری گرفتار شده‌اند.

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز مرگ معیشت و سلامت یک واقعیت تلخ و انکار ناپذیر است، آتش تورم زبانه می کشد و نوسانات ارز و دلار چون بادی سهمگین این آتش را می پراکند و به عمق جان زندگی‌ها نفوذ می‌کند، آنچه این آتش را مهار ناپذیر کرده تعارض منافع است، کسانی که باید برای خاموشی آب بیاورند در مسیر بنزین پنهان کرده‌اند.

نماینده مردم در مجلس دوازدهم تاکید کرد: تب ارزی و لرز قیمت ها یک ویروس جهش یافته است که به سلول های پیکره تولید حمله کرده و قدرت خرید را فلج نموده است، هر جهش ناگهانی موجی از گرانی دارو، غذا و مسکن را فراهم کرده، فشار بر مردم یک تصادف اقتصادی نیست، حاصل انفجار نادانی در مدیریت‌هاست که خود معلول تعارض منافع و سودجویی قبیله‌ای است که به جای نجات سرنشینان کشتی میهن، به دنبال غارت باقی مانده یا آذوقه هاست.

عضو فراکسیون زنان افزود: عمق تراژدی آنجاست که کسانی که باید سیاست‌های مهار تورم و نوسانات ارز را تدوین، اجرا و نظارت کنند در گره ذینفع، گره شده‌اند، این یک خیانت سازمان یافته به میهن است، خیانت سازمان یافته به آرامش ملی است، در نبود یک نظارت مقتدرانه و همه جانبه، مفسدین اقتصادی زندگی، معیشت و سلامت مردم را به زنجیر کشیده اند، در حالی که مارهای اختلاس و رانت آشکارا در انبار آذوقه های جسم و سلامت جان می خزند، گاه تنها به مارهای کوچک پرداخته می شود.

نماینده مردم در مجلس دوازدهم تاکید کرد: حلقه‌های رانت و فساد انبوهی از بانک‌های ناتراز ایجاد کرده‌اند، با سرمایه دولتی بانک خصوصی تاسیس می کنند، عدم احصاء منابع حاصل از ارز صادرات نفت را مدیریت می کنند با روش کورتن تراپی انتشار فزاینده اوراق، تیشه به ریشه سفره و جان مردم می‌زنند و با احتکار اعتبارات برای شرکت‌های رنگارنگ دولتی در بودجه سالانه مشغول هستند.

عضو فراکسیون زنان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: امروز اُلیگارشی مالی در نظام بانکی کشور مردم را در سخت ترین لحظه قرار داده، طهارت اقتصادی، شفافیت، ارتباط صادقانه با مردم و حذف تعارضات منافع ضمانت شکستن حلقه های رانت و فساد است و مجلس باید دژ بلند نظارت و تدبیر باشد.

این نماینده مردم در مجلس خطاب به رئیس جمهور تاکید کرد: بودجه آینه عدالت اجتماعی و سند مُلک داری برای آرمان های یک ملت است، امروز لایحه بودجه پیش رو بیشتر اصرار بر تداوم یک درمان با تشخیص اشتباه با داروی اشتباه است، انقباض بودجه برای مردم است و انبساط آن برای شرکت های دولتی، لحاظ نمودن ۲۰ درصد افزایش حقوق کارکنان نشان داده که عمق بحران معیشت و سلامت در این لایحه بازتابی ندارد.

کیاسری با بیان اینکه بودجه باید ایمن سازی اقتصاد در برابر تکانه خارجی باشد و مهمتر این است که انسان و کرامت انسان باید کانون این سند ملی باشد، اظهار داشت:در این بودجه تعالی جمعیت به عنوان یک ضرورت و هدف کلان کشور جایگاه ندارد زنان مغفول مانده اند، جوانان نادیده گرفته شده اند و تحکیم خانواده یک شعار است، زنان نیمی از جامعه، نه زنان محور پایداری خانواده و جامعه اند، حق اولاد و عائله مندی برای شاغلین زن برابری با مردان در حقوق و دستمزد همانگونه که مقام معظم رهبری فرمایش کردند، امروز یک مطالبه جدی عدالت در رفتار اجتماعی است، امروز توانمند سازی زنان یک هزینه نیست، بلکه زیربنایی ترین سرمایه گذاری اجتماع ما است.

وی در ادامه خطاب به رئیس مجلس و هیئت رئیسه، افزود: اما تعارض منافع در جهاد کشاورزی بیداد می کند، بذر و سم و کود و نهاده دامی، تغییر کاربری های هکتاری و جنگل های هیرکانی حیات خلوت حلقه های فساد و رانت است، رهاسازی و عدم ساماندهی سگ های ولگرد برای تجارت واکسن هاری به قیمت جان انسانها تمام شده است، استیضاح وزیر جهاد کشاورزی را در صیانت از امنیت و سلامت غذایی، صیانت از جان کودکان و نوجوانانمان اعلام وصول و برای اجرای فرایند در صحن مجلس اقدام فرمایید.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرد:اما مازندران سرزمین علویان، ایران کوچک پناهگاه و میزبان ایران بزرگ، مازندران بوم سبز امید در نقشه رنج ها و شکوه های ایران زمین است، مظهر مقاومت طبیعت و نماد بی مهری دولتمردان، مازندران سرمایه ایران است، نه غنیمت مصرفی برای تصاحب، امروز شهرک های صنعتی بنگاه معاملات املاک برای زمین های ارزشمند این خطه است، کم تولد ترین و سالمند ترین استان کشور در چهارمین سال اجرای قوانین همچنان با کاهش پیش رونده نرخ موالید به کمتر از (۹٪ )مواجه هست و عدم حمایت از سالمندان و زنان و کودکان که ناکارآمدی کلیه فرایندهای اجرایی و مدیریتی است.

کیاسری خطاب به رئیس جمهور خاطرنشان کرد: توسعه حمل و نقل ریلی ایجاد جاده های ساحلی و هدایت و ساماندهی آبهای سطحی، موتور محرکه و پیشران توسعه پایدار مازندران است، که امروز توسعه حمل و نقل ریلی ایجاد جاده ساحلی و هدایت و ساماندهی آبهای سطحی وتور محرکه و پیشران توسعه پایدار مازندران است که با محوریت حفظ محیط زیست و کشاورزی مدرن و گردشگری سازمان یافته باید اجرا گردد، مازندران شهر ما یاد باد همیشه بر و بومش آباد باد.

