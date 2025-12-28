نادری بیانیه جبهه پایداری را قرائت کرد:
هیچ عضوی از جبهه پایداری در مناصب دولت حضور ندارد
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با قرائت بیانیه جبهه پایداری انقلاب اسلامی، ادعای حضور این جریان سیاسی در مناصب حساس دولت را رد کرد و مسئولیت وضعیت اقتصادی و فرهنگی کشور را متوجه حامیان دولت دانست.
به گزارش ایلنا، احمد نادری در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۷ دی ماه) مجلس شورای اسلامی بیانیه جبهه پایداری انقلاب اسلامی را در خصوص ادعای یکی از نمایندگان مجلس پیرامون حضور اعضای این جریان سیاسی در مناصب حساس دولت چهاردهم قرائت کرد.
در متن این بیانیه آمده است:
روز یکشنبه گذشته یکی از نمایندگان محترم مجلس در نطق خود که از تریبون مجلس پخش شد، دولت آقای پزشکیان را به خیانت در عهد با مردم متهم کرده و مدعی شد دولت ایشان به یک شرکت سهامی عام تبدیل شده و مناصب حساس آن در اختیار جبهه پایداری انقلاب اسلامی قرار گرفته است.
در پاسخ به این ادعا لازم است تأکید شود که اعضای جبهه پایداری انقلاب اسلامی در هیچیک از مناصب حساس و حتی غیرحساس دولت وفاق ملی آقای پزشکیان حضور ندارند. از اینرو خواهشمند است احزاب و شخصیتهای جبهه اصلاحات که با حمایتهای همهجانبه خود از دکتر پزشکیان، ایشان را بر مسند ریاستجمهوری نشاندند، امروز مسئولیت وضعیت آشفته اقتصادی و فرهنگی کشور را بر عهده بگیرند و با فرافکنیهای غیرمنصفانه، به دنبال مقصر خیالی نباشند.
در ادامه این بیانیه تأکید شده است: جبهه پایداری انقلاب اسلامی، علیرغم عدم حمایت از آقای پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری، در طول دوران مسئولیت ایشان بارها بهصورت حضوری و کتبی با ارائه پیشنهادات خیرخواهانه، به دولت ایشان کمک کرده است. ما بر این باوریم چنانچه این پیشنهادات خیرخواهانه مورد توجه قرار میگرفت، امروز شاهد این سطح از آشفتگی در بازار ارز، طلا و کالاهای اساسی نبودیم.
در پایان بیانیه آمده است: امیدواریم جناب آقای پزشکیان، برای یکبار هم که شده، به نظرات کارشناسانی که خارج از دایره نگاههای غربگرایانه هستند توجه کنند.