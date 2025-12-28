پرداخت یارانه مستقیم به مردم باید از طریق رفراندوم تعیین تکلیف شود

به گزارش ایلنا، حمید رسایی در تذکر شفاهی خود در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، با خطاب قرار دادن هیئت‌رئیسه گفت: مطابق آیین‌نامه داخلی مجلس، درخواست‌های نمایندگانی که در صحن علنی مطرح می‌شود، از جمله درخواست استیضاح، سؤال و پیشنهاد طرح‌ها، نباید معطل بماند و هیئت‌رئیسه چنین اختیاری ندارد که به‌جای نمایندگان و صحن علنی درباره آن‌ها تصمیم‌گیری کند. شما با راس نمایندگان انتخاب شده‌اید و قسم خورده‌اید مطابق آیین‌نامه عمل کنید.

وی با تأکید مجدد بر لزوم اجرای دقیق آیین‌نامه افزود: این درخواست‌ها با رأی نمایندگان مطرح می‌شود و هیئت‌رئیسه موظف است آن‌ها را در دستور کار صحن قرار دهد، نه اینکه به‌جای صحن علنی تصمیم‌گیری کند.

نماینده مردم تهران در ادامه با اشاره به یکی از پیشنهادات نمایندگان اظهار داشت: پیشنهادی که مطرح شده توسط نمایندگان، برگزاری رفراندوم درباره نحوه پرداخت یارانه است. موضوع این رفراندوم آن است که یارانه به‌صورت مستقیم به خود مردم و به حلقه آخر این زنجیره پرداخت شود.

رسایی با اشاره به روند کاهش ارز ترجیحی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۲، ۲۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی اختصاص داده شد، در سال ۱۴۰۳ این رقم به ۱۸ میلیارد دلار کاهش یافت و در سال ۱۴۰۴ به ۱۲ میلیارد دلار رسید. در بودجه سال جاری نیز این روند کاهشی ادامه دارد و دولت حتی درخواست کرده است که اختیار تصمیم‌گیری درباره ادامه یا حذف آن را داشته باشد.

وی تأکید کرد: این ارز ترجیحی که هر سال کاهش یافته، باعث کاهش قیمت‌ها نشده است. پیشنهاد این است که مابه‌التفاوت قیمت واقعی و قیمت ترجیحی به‌صورت مستقیم به مردم پرداخت شود و این موضوع از طریق رفراندوم به رأی گذاشته شود.

این نماینده مجلس افزود: در صورت پذیرش این طرح و رأی‌آوری آن، مقدمات اجرایی باید توسط وزارت کشور انجام شود و در این صورت، ماهانه حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان یارانه به هر نفر خواهد رسید.

رسایی با تأکید بر لزوم بررسی کارشناسی این پیشنهاد گفت: این طرح نمایندگان باید در صحن علنی مورد بحث قرار گیرد، بررسی کارشناسی شود و به رأی گذاشته شود تا واسطه‌ها و دلال‌ها حذف شوند؛ واسطه‌هایی که به نام واردات کالا با ارز ترجیحی، کالا را با قیمت آزاد به مردم عرضه می‌کنند.

وی با اشاره به شرایط معیشتی مردم اظهار داشت: نتیجه این وضعیت، گرانی افسارگسیخته‌ای است که باعث شده مردم تصور کنند کشور دولت ندارد، در حالی که اصلاح بخشی از قوانین و حذف واسطه‌ها می‌تواند به بهبود شرایط کمک کند.

نماینده مردم تهران در پایان بار دیگر تأکید کرد: آنچه اراده صحن علنی است، هیئت‌رئیسه باید آن را راهبری کند و نباید به‌جای مجلس تصمیم بگیرد. دولت نیز اعلام کرده است که مانعی برای استیضاح ایجاد نمی‌کند و تصمیم‌گیری در این زمینه بر عهده مجلس است.

