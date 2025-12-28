خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس جبهه اصلاحات در سوگ بهرام بیضایی:

در گذر شتاب زده زمان گاهی چه زود دیر می شود

در گذر شتاب زده زمان گاهی چه زود دیر می شود
کد خبر : 1734011
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس جبهه اصلاحات تاکید کرد: درگذشت استاد بیضایی، یادآور این حقیقت تلخ است که سرمایه‌های انسانی و فرهنگی، اگر به‌موقع پاس داشته نشوند، به خاموشی می‌گرایند و در گذر شتاب‌زده‌ی زمان، گاهی چه زود، دیر می‌شود.

به گزارش ایلنا، آذر منصوری در یادداشتی در پی درگذشت بهران بیضایی نوشت: بهرام بیضایی از معدود اندیشمندانی بود که با اتکا به دانشی ژرف از تاریخ، اسطوره و ادبیات ایران، روایت‌هایی ماندگار و انسانی در عرصه‌ی تئاتر و سینما آفرید. آثار برجسته‌ی او، از جمله «چریکه‌ی تارا»، «مرگ یزدگرد»، «باشو، غریبه‌ی کوچک» و «مسافران»، بازتاب‌دهنده‌ی دغدغه‌هایی عمیق درباره‌ی هویت ایرانی، کرامت انسان، مهاجرت، تاریخ و نسبت ما با سرنوشت جمعی است. او نه‌تنها خالق آثار هنری، بلکه آموزگار اندیشه، پرسشگری و نگاه نقادانه به فرهنگ و جامعه بود.

وی افزود: تلخی این فقدان زمانی ژرف‌تر می‌شود که به یاد آوریم بخشی از توان، خلاقیت و حضور این سرمایه‌ی کم‌نظیر، در شرایطی سپری شد که امکان بهره‌گیری شایسته و به‌هنگام از دانش و تجربه‌ی او در میهن فراهم نبود. از دست رفتن چنین چهره‌هایی، جامعه را با حسرت فرصت‌هایی مواجه می‌کند که می‌توانست به بار بنشیند و نشد؛ با ظرفیت‌هایی که می‌شد بیش از این قدر دانست و مجال بروز داد.

منصوری تاکید کرد: درگذشت استاد بیضایی، یادآور این حقیقت تلخ است که سرمایه‌های انسانی و فرهنگی، اگر به‌موقع پاس داشته نشوند، به خاموشی می‌گرایند و در گذر شتاب‌زده‌ی زمان، گاهی چه زود، دیر می‌شود. اینجانب این ضایعه‌ی بزرگ را به خانواده‌ی محترم ایشان، شاگردان، دوستداران و جامعه‌ی فرهنگی و هنری ایران تسلیت عرض می‌کنم و برای روح بلند او آرامش و برای نام و آثارش ماندگاری آرزو دارم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا