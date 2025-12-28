خبرگزاری کار ایران
جعفری آذر در صحن مجلس:

رئیس جمهور از افرادی استفاده کند که به اداره کشور بر اساس دین توجه دارند

رئیس جمهور از افرادی استفاده کند که به اداره کشور بر اساس دین توجه دارند
نماینده تبریز با تأکید بر اصل سوم قانون اساسی، خواستار استفاده دولت از مدیرانی شد که به اداره کشور بر اساس قرآن و عدالت اسلامی باور دارند و هشدار داد تا زمانی که عناصر بی‌توجه به این مبانی در دستگاه‌های اجرایی حضور دارند، مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم حل نخواهد شد.

به گزارش ایلنا، علی جعفری آذر در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۷ دی‌ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری با استناد به اصل سوم قانون اساسی، بر لزوم پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه مطابق موازین اسلامی تأکید کرد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس با قدردانی از رئیس جمهور به دلیل تأکید مستمر بر قرآن و معارف اهل بیت، افزود: متأسفانه در دولت و دستگاه‌های اجرایی افرادی هستند که به این نگاه ارزشمند باور ندارند؛ برخی قرآن را تنها تجربه شخصی پیامبر می‌دانند و اهتمامی به عدالت و اداره جامعه بر اساس مبانی دینی ندارند.

وی تأکید کرد: تا دولت و دستگاه‌های اجرایی از این عناصر پاکسازی نشوند، آموزه‌های قرآن که از زبان رئیس جمهور جاری می‌شود، به نتیجه نخواهد رسید. از رئیس جمهور تقاضا داریم از افرادی استفاده کنند که به اداره کشور بر اساس دین توجه دارند.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی همچنین به مشکلات اقتصادی مردم اشاره کرد و گفت: کارمندان، نیروهای مسلح و بخش‌های مختلف مردم در شرایط سخت اقتصادی به سر می‌برند، اما برخی مسئولان دولتی به این موضوع توجه ندارند.

وی در پایان درباره استیضاح‌ها یادآور شد: مردم انتظار دارند مجلس موضع خود را نشان دهد و بر اساس قانون اساسی اقدامات لازم انجام شود تا تغییری در اصلاح امور ایجاد شود.

