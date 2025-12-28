به گزارش ایلنا، مالک شریعتی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۷ دی ماه) مجلس شورای اسلامی سالروز حماسه یوم‌الله نهم دی‌ماه را گرامی داشت و خطاب به رئیس مجلس در اخطار قانون اساسی، گفت: این اخطار ناظر بر اصل ۳ و اصل ۱۱۰ قانون اساسی است و اصل سوم بر عدالت تأکید دارد و رئیس‌جمهور نیز امروز صبح نکاتی را از قرآن کریم و پیش‌تر از نهج‌البلاغه قرائت کرد که می‌خواهم به همان استنادات تکیه کنم و توضیح دهم چرا این اخطار داده می‌شود؛ چرا که عدالت رعایت نشده است.

وی با اشاره به نامه امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام به مالک اشتر نخعی تصریح کرد: در این نامه آمده است که محبوب‌ترین کارها نزد والی باید کارهایی باشد که با میانه‌روی سازگارتر، با عدالت دمسازتر و موجب خشنودی رعیت باشد؛ چرا که خشم توده‌های مردم، رضایت خواص و نزدیکان را از بین می‌برد، اما اگر مردم راضی باشند، خشم خواص تأثیری نخواهد داشت. خواص کسانی هستند که در زمان رفاه، باری سنگین بر دوش حاکم‌اند و در زمان سختی، کمترین یاری را می‌رسانند و خوش ندارند که درباره آنان قضاوت عادلانه شود.

شریعتی ادامه داد: بنده فقط به یک عدد مشخص در بودجه درباره حقوق و دستمزد اشاره می‌کنم. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، اگر عزیزان کتابچه گزارش را دارند، در صفحات ۲۳ و ۲۴ تأثیر افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌بگیران در سال آینده برآورد شده است. با توجه به پلکان‌های مالیاتی، عملاً فردی که در سال ۱۴۰۴ حقوق ۲۰ میلیون تومان دریافت می‌کرده، فقط ۴ میلیون تومان افزایش حقوق خواهد داشت، اما در سطوح بالاتر، این افزایش تصاعدی است؛ به‌طوری‌که فردی با حقوق ۷۰ میلیون تومان، ۱۷ و نیم میلیون تومان افزایش ، یعنی ۲۵ درصد افزایش خواهد داشت.

وی تأکید کرد: اگر از عدالت سخن می‌گوییم، باید این موارد اصلاح شود. منابع کشور محدود است و همین منابع محدود باید به‌گونه‌ای توزیع شود که بیشترین نفع آن به طبقات محروم و پایین‌دست برسد. حقوق‌بگیران، به‌ویژه در رده‌های پایین، جزو اقشار مستضعف محسوب می‌شوند. ما با وجود کمبود منابع، فقط ۲۰ درصد افزایش حقوق در نظر گرفته‌ایم، اما به جدول مربوط به دستگاه‌های اصلی پیوست بودجه نگاه کنید.

این نماینده مجلس خطاب به رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: اعتبارات هزینه‌ای سازمان برنامه و بودجه که عمدتاً مربوط به پرسنل است، برای سال آینده ۳۰ درصد افزایش یافته است. بنده این موضوع را در کمیسیون تلفیق به شما تذکر دادم، اما پاسخی داده نشد. چرا برای سازمان برنامه و بودجه ۳۰ درصد افزایش در نظر گرفته شده، اما برای عموم حقوق‌بگیران ۲۰ درصد؟ این خلاف قانون، خلاف عدالت و خلاف شعارهایی است که مطرح می‌شود.

شریعتی در بخش دیگری از اخطار خود با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی گفت: رهبر معظم انقلاب در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه بر شفافیت منابع و مصارف نفتی کشور تأکید کرده‌اند. در ماده ۱۵ قانون برنامه هفتم که با رأی بالای ۸۰ درصد در مجلس یازدهم تصویب شد، موضوع سهم ۱۴ درصدی کنار گذاشته و مقرر شد شرکت ملی نفت و سایر شرکت‌های اکتشافی، سهم خود را بر اساس قرارداد دریافت کنند. با این حال، در لایحه بودجه، مجدداً سهم ۱۴ درصدی آورده شده که این موضوع خلاف اصل ۱۱۰ قانون اساسی است.

وی یادآور شد: از همکاران تقاضا دارم به این موارد دقت کنند، بعید می‌دانم این اصلاحات در کمیسیون تلفیق انجام شود؛ بنابراین اگر در صحن علنی اصلاح نشود، به کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ رأی ندهیم.

انتهای پیام/