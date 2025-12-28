زنگنه در تذکر شفاهی:
بودجه ۱۴۰۵ انقباضی نیست؛ تورمزا و در تضاد کامل با برنامه هفتم توسعه است
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت:با انتقاد شدید از محتوای لایحه بودجه ۱۴۰۵، تأکید کرد که برخلاف ادعاهای مطرحشده، این بودجه انقباضی نیست و با بازی با اعداد تنظیم شده و نهتنها موجب کنترل تورم نخواهد شد، بلکه در تضاد آشکار با اهداف برنامه هفتم توسعه قرار دارد.
به گزارش ایلنا، محسن زنگنه در تذکر شفاهی خود در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، با سلام به ملت ایران و نمایندگان، خطاب به رئیسجمهور گفت: افرادی که این متنها را برای شما نوشته و توضیحاتی درباره بودجه ارائه کردهاند، یا بودجه را نخواندهاند یا آگاهانه به شما بهعنوان رئیسجمهور خیانت کرده و به شعور ملت ایران توهین نمودهاند.
وی با رد ادعای انقباضی بودن بودجه افزود: برخلاف آنچه گفته میشود، بودجه انقباضی نیست و صرفاً با اعداد بازی شده است. اگر اعتبار جمعی–خرجی که هر سال در بودجه درج میشود به سرجمع بودجه کل کشور اضافه شود، بودجه امسال ۴۱ درصد رشد دارد. این بودجه انقباضی نیست، بلکه شعار انقباضی بودن آن برای پیشبرد اهداف همان افرادی است که این متنها را برای شما نوشتهاند.
نماینده مردم تربتحیدریه ادامه داد: جناب رئیسجمهور، شما دولت را کوچک نکردهاید، بلکه منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی، فروش اموال تملیکی، فروش مستغلات و حتی ساختمانها و تأسیسات دولتی را که مجموع آن در بودجه سال جاری حدود ۳۴۰ هزار میلیارد تومان بوده، به صفر رساندهاید. این چه نوع کوچکسازی دولت است؟
زنگنه افزود: شما میفرمایید املاک را بفروشیم و پروژهها را پیش ببریم، در حالی که همه این اعتبارات در بودجه سال آینده صفر شده است.
وی با اشاره به آثار تورمی لایحه بودجه گفت: به شما گفتهاند این بودجه تورمزا نیست، در حالی که معاون شما در صدا و سیما تورم بیش از ۴۰ درصد را پیشبینی میکند. افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، افزایش نرخ پایه محاسبه حقوق ورودی، حذف ارز ترجیحی بدون هیچ برنامهای، افزایش قیمت انرژی، افزایش ۵۵ درصدی مالیات مشاغل و بخش خصوصی، در کنار چاپ ۹۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق و پذیرش جهش نرخ ارز برای سال آینده؛ دیگر چه باید در بودجه وجود داشته باشد تا آن را تورمزا بنامیم؟
این نماینده مجلس ادامه داد: مشاوران شما معتقدند قیمت ارز باید متناسب با تورم افزایش یابد؛ یعنی افزایش حدود ۴۰ درصدی نرخ ارز تا پایان سال آینده. مشاوران شما و متون سخنرانیتان معتقدند باید قیمتها رها شود تا مکانیزم بازار تنظیمگری کند و در عوض به مردمی که فقیر شدهاند کالا برگ داده شود.
زنگنه تصریح کرد: تیم اقتصادی شما عملاً پذیرفته است که توان کاهش تورم، مهار ارز و کاهش رشد نقدینگی را ندارد و به همین دلیل تنها به دنبال توزیع کالا برگ است.
وی در ادامه به عدم انطباق بودجه با برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: شما از اصلاح ماده ۱۸۲ سخن گفتید و قرار بود در لایحه بودجه، برش یکساله برنامه هفتم در بخش الزامات آورده شود. آیا میدانید حداقل ۸۰ حکم در برنامه هفتم وجود دارد که به بودجه سالانه ارجاع داده شده، اما هیچکدام در جدول الزامات بودجه نیامده است؟
نماینده مردم تربتحیدریه تأکید کرد: بودجه ۱۴۰۵ نهتنها هیچ ارتباطی با برنامه هفتم ندارد، بلکه در تضاد کامل با اهداف آن است؛ از رشد اقتصادی ۸ درصدی گرفته تا نرخ رشد نقدینگی ۱۳.۸ درصد، تورم تکرقمی و اصلاحات ساختاری بودجه که اساساً مورد غفلت قرار گرفته است.