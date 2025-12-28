خبرگزاری کار ایران
پیگیری دیوان محاسبات نسبت به رعایت حکم قانونی واریز عوارض آموزش‌وپرورش

طبق بررسی‌های دیوان محاسبات، ۳درصد عوارض قانون تشکیل شوراهای آموزش‌وپرورش در سطح ۳۸۶ شهرداری وصول نشده‌است.

به گزارش ایلنا، طبق حکم مندرج در قانون برنامه هفتم پیشرفت، ۳ درصد عوارض قانون تشکیل شوراهای آموزش‌وپرورش می‌بایست طی قبض جداگانه توسط فرد به صورت مستقیم به حساب وزارت آموزش‌وپرورش نزد خزانه‌داری کل کشور واریز گردد که این درآمد در سطح ۳۸۶ شهرداری وصول نشده است.

گفتنی است این وجوه از مصادیق درآمدهای عمومی بوده و عدم واریز آن به خزانه‌داری تخلف از احکام مالی و بودجه‌ای محسوب می‌شود و دیوان محاسبات کشور ضمن پیگیری موضوع، اقدامات قانونی لازم را در قبال موارد تخلف معمول خواهد داشت.

