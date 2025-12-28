به گزارش ایلنا، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در راستای سیاست‌های دوره تحول و تعالی قوه قضاییه و تحقق حکمرانی قضایی هوشمند، امکان ارائه درخواست پذیرش کفالت و سپردن تأمین و ضمانت کیفری به‌صورت کاملاً غیرحضوری و الکترونیکی را فراهم کرد.

این اقدام با هدف کاهش بازداشت‌های غیرضرور و کوتاه‌مدت، صیانت از کرامت انسانی و جلوگیری از تبعات اجتماعی و خانوادگی ناشی از بازداشت‌های موقت انجام شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، پیش‌تر در جمع قضات و کارکنان قضایی استان لرستان بر لزوم دقت در صدور قرارهای تأمین کیفری تأکید کرده و گفته بودند: بارها تأکید کرده‌ایم در مواردی که ضروری نیست برای متهم قرار بازداشت صادر نشود و قرار وثیقه به گونه‌ای تعیین نشود که فرد حتی یک شب به زندان برود؛ گاهی یک شب زندان رفتن نیز زندگی یک فرد را زیر و رو می‌کند.

در این چارچوب، افراد می‌توانند درخواست خود برای پذیرش کفالت یا سپردن تأمین و ضمانت را به‌صورت الکترونیکی و بدون نیاز به حضور فیزیکی در مرجع قضایی، از طریق سامانه‌های خدمات الکترونیک قضایی یا دفاتر خدمات قضایی به شعبه صادرکننده قرار ارسال کنند.

محمد کاظمی‌فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، در این خصوص اظهارکرد: فناوری اطلاعات همواره زمینه‌ساز تحولات بنیادین در رویه‌ها و فرآیندهای قضایی بوده است. تسهیل فرآیند پذیرش کفالت و سپردن تأمین با ابزارهای فناورانه، از بخش قابل توجهی از بازداشت‌های کوتاه‌مدت و غیرضرور جلوگیری خواهد کرد.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای ارائه خدمت ارزشیابی هوشمند و برخط ارزش وثایق به قضات در آینده نزدیک خبر داد و افزود؛ این اقدام ضمن تسریع چشمگیر در فرآیند ارزشیابی، زمینه کاهش بیشتر بازداشت‌های غیرضرور را فراهم می‌سازد.

