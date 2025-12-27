پیام معاون اول رئیسجمهور در پی درگذشت بهرام بیضایی
معاون اول رئیسجمهور در پی درگذشت بهرام بیضایی، هنرمند نامدار و اندیشمند برجسته سینما و تئاتر ایران، با صدور پیامی این ضایعه را به جامعه هنری، دانشگاهی و فرهنگی کشور تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، متن پیام محمدرضا عارف بدین شرح است:
إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَیهِ راجِعون
درگذشت جناب آقای بهرام بیضایی، هنرمند نامدار کشورمان، کارگردان ماندگار سینما و تئاتر، نمایشنامهنویس، فیلمنامهنویس و پژوهشگر برجسته فرهنگ و اسطوره، پایانی است بر حضور جسمانی یکی از عمیقترین صداهای تاریخ معاصر هنر این سرزمین؛ اما بیتردید، آغاز ماندگاری پررنگتر نام و اندیشه او در حافظه فرهنگی ایران است.
بهرام بیضایی نه صرفاً یک هنرمند، بلکه معمار اندیشه در هنر بود؛ هنرمندی که روایت، تاریخ، اسطوره، زبان و هویت ایرانی را با نگاهی نقادانه، ژرف و مستقل بازخوانی کرد و آثاری آفرید که هم پختگی و جهانبینی خاصی در آنها نمایان بود و هم فراتر از زمانه خود ایستادند. او با آثارش به ما آموخت که هنر، میدان پرسش است، نه تکرار؛ و فرهنگ، زیستگاهی زنده است، نه خاطرهای ایستا.
اینجانب درگذشت این هنرمند پیشکسوت و تأثیرگذار که عاشق ایران و ایرانی بود را به جامعه هنری، دانشگاهی و فرهنگی کشور، شاگردان، دوستداران، پژوهشگران و خانواده محترم ایشان، بهویژه همسر گرامی آن هنرمند گرانقدر، سرکار خانم مژده شمسایی، تسلیت میگویم و باور دارم که اندیشه، زبان و جهانِ بیضایی همچنان الهامبخش نسلهای آینده خواهد بود. نام او در تاریخ هنر ایران، نه بهعنوان یک دوره، بلکه بهمثابه یک معیار باقی خواهد ماند.
محمدرضا عارف
معاون اول رئیسجمهور