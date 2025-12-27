خبرگزاری کار ایران
پیام معاون اول رئیس‌جمهور در پی درگذشت بهرام بیضایی

معاون اول رئیس‌جمهور در پی درگذشت بهرام بیضایی، هنرمند نامدار و اندیشمند برجسته سینما و تئاتر ایران، با صدور پیامی این ضایعه را به جامعه هنری، دانشگاهی و فرهنگی کشور تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، متن پیام  محمدرضا عارف بدین شرح است:

إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَیهِ راجِعون

درگذشت جناب آقای بهرام بیضایی، هنرمند نامدار کشورمان، کارگردان ماندگار سینما و تئاتر، نمایشنامه‌نویس، فیلمنامه‌نویس و پژوهشگر برجسته فرهنگ و اسطوره، پایانی است بر حضور جسمانی یکی از عمیق‌ترین صداهای تاریخ معاصر هنر این سرزمین؛ اما بی‌تردید، آغاز ماندگاری پررنگ‌تر نام و اندیشه او در حافظه فرهنگی ایران است.

بهرام بیضایی نه صرفاً یک هنرمند، بلکه معمار اندیشه در هنر بود؛ هنرمندی که روایت، تاریخ، اسطوره، زبان و هویت ایرانی را با نگاهی نقادانه، ژرف و مستقل بازخوانی کرد و آثاری آفرید که هم پختگی و جهان‌بینی خاصی در آن‌ها نمایان بود و هم فراتر از زمانه خود ایستادند. او با آثارش به ما آموخت که هنر، میدان پرسش است، نه تکرار؛ و فرهنگ، زیستگاهی زنده است، نه خاطره‌ای ایستا.

اینجانب درگذشت این هنرمند پیشکسوت و تأثیرگذار که عاشق ایران و ایرانی بود را به جامعه هنری، دانشگاهی و فرهنگی کشور، شاگردان، دوستداران، پژوهشگران و خانواده محترم ایشان، به‌ویژه همسر گرامی آن هنرمند گران‌قدر، سرکار خانم مژده شمسایی، تسلیت می‌گویم و باور دارم که اندیشه، زبان و جهانِ بیضایی همچنان الهام‌بخش نسل‌های آینده خواهد بود. نام او در تاریخ هنر ایران، نه به‌عنوان یک دوره، بلکه به‌مثابه یک معیار باقی خواهد ماند.

محمدرضا عارف
معاون اول رئیس‌جمهور

انتهای پیام/
