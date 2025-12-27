بهروزآذر تاکید کرد
رسیدگی به زنان سرپرست خانوار و دختران بازمانده از تحصیل در اولویت کاری معاونت زنان
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، گفت: بهدنبال آن هستیم که با ایجاد همافزایی میان نهادهای فعال در حوزه خدمات اجتماعی، بهداشتی و اقتصادی جامعه زنان، ظرفیتها و فرصتهای موجود کشور بهصورت هدفمند و هماهنگ در خدمت حل مسائل این حوزه قرار گیرد.
به گزارش ایلنا، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، امروز ۶ دیماه ۱۴۰۴ با حضور در بنیاد علوی، در جریان ظرفیتها و برنامههای این مجموعه در حوزه توانمندسازی و محرومیتزدایی محرومان قرار گرفت.
در این نشست که با حضور مدیرعامل بنیاد علوی و جمعی از معاونان و مدیران بخشهای مختلف این بنیاد و معاون بررسیهای راهبردی معاونت امور زنان و خانواده و دیگر مدیران این معاونت برگزار شد، گزارشی از اقدامات انجامشده در حوزههای اشتغالزایی و ایجاد درآمد پایدار، توسعه و ارتقای سلامت، عدالت آموزشی و توسعه زیرساختهای فیزیکی و تجهیزاتی مناطق هدف ارائه شد و ظرفیتهای این مجموعه برای همکاری در حل مسائل حوزه زنان مورد بررسی قرار گرفت.
در ادامه این نشست، زهرا بهروزآذر با اشاره به مأموریت معاونت ریاستجمهوری در امور زنان و خانواده در حوزه سیاستگذاری، شناسایی خلأهای قانونی موجود و توانمندسازی زنان در زمینههای حقوقی، اجتماعی، اشتغال و سلامت و صیانت از حقوق آنان، گفت: بنیاد علوی یکی از مجموعههایی است که میتواند با بهرهگیری از ظرفیتها و تجربههای خود، در تحقق این مأموریتها نقش مؤثر و تعیینکنندهای ایفا کند.
وی همچنین حوزههای زنان سرپرست خانوار، دختران بازمانده از تحصیل، ارتقای امکانات تحصیلی دختران دانشجو و دختران عشایری را از اولویتهای معاونت زنان برشمرد و بر تجمیع و همراستا شدن فعالیت نهادهایی که بهصورت موازی به ارائه خدمات به این اقشار میپردازند، تأکید کرد.
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه عملکرد جزیرهای نهادها میتواند به کاهش کیفیت خدمات و ارزیابی موثر منجر شود، گفت: بهدنبال آن هستیم که با ایجاد همافزایی میان نهادهای فعال در حوزه خدمات اجتماعی، بهداشتی و اقتصادی جامعه زنان، ظرفیتها و فرصتهای موجود کشور بهصورت هدفمند و هماهنگ در خدمت حل مسائل این حوزه قرار گیرد.
در ادامه، محمود عسگری آزاد، مدیرعامل بنیاد علوی با اشاره به رویکرد معاونت ریاستجمهوری در امور زنان و خانواده در هماهنگسازی و یکپارچهسازی تمامی ظرفیتها و امکانات موجود در نهادهای مختلف برای حل مسائل حوزه زنان در کشور، بر آمادگی این بنیاد برای برگزاری جلسات مشترک با تمامی سازمانهای ذیربط تأکید و اظهار کرد: این بنیاد آماده است با هدف همافزایی امکانات و ظرفیتها و تحقق تقسیم کار بیندستگاهی، همکاریهای مشترک و منسجم را با دستگاههای مسئول دنبال کند.
به گزارش روابط عمومی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، گفتنی است بنیاد علوی بهعنوان بازوی محرومیتزدایی و توانمندسازی محرومان در بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، مجری طرحهای فرهنگی، اجتماعی و حمایتی در مناطق کمتر برخوردار کشور است.