جبار کوچکی نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره افزایش قیمت ارز، سکه و طلا به صورت روز به روز در کشور در پاسخ به اینکه چه اتفاقی در اقتصاد کشور در حال رخ دادن است که با این افزایش قیمت‌ها به‌صورت لحظه‌ای مواجه می‌شویم، گفت: بحث افزایش قیمت سکه تقریبا با ارز هم ارتباط نزدیکی دارد.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: با توجه به سیاست دولت که ارزها را ذخیره نمی‌کند و از سوی دیگر، ارزها و کم‌کم ارزهای ترجیحی را آزاد می‌کند و حتی در تالار اول که تحت کنترل دولت است و تالار دوم که تحت کنترل دولت نیست، دخالتی در کل ارز ندارد، همین مساله باعث شده است نرخ ارز به‌سرعت افزایش پیدا کند و در کنار آن، سکه نیز به همان نسبت افزایش قیمت داشته باشد.

وی ادامه داد: شاید هم این بحث که می‌گویند دولت کسری بودجه شدیدی دارد و می‌خواهد از طریق فروش ارز کسری بودجه‌ای که با آن مواجه است‌را جبران کند، درست باشد یا روش‌های دیگری در پیش گرفته باشد. به نظر می‌رسد اراده‌ای در دولت برای کنترل نرخ ارز و متعادل‌سازی آن وجود ندارد. این روند با سرعت ادامه دارد و قیمت‌ها به‌سرعت در حال افزایش است. در ایام ماه رمضان و نزدیک شدن به عید، به همان نسبت قیمت‌ها هم افزایش پیدا می‌کند. قیمت‌هایی که افزایش می‌یابد، یعنی ارز و سکه و سایر موارد، شاید منشأ اصلی بالا رفتن قیمت‌ها باشد.

کوچکی‌نژاد درباره این‌که چرا همیشه بحث کسری بودجه در کشور مطرح است، مگر دولت‌ها سیاست‌گذاری در ارائه بودجه ندارند که در اواسط سال با این مسئله روبه‌رو نشوند، گفت: قیمت‌ها را نمی‌شود پایین نگه داشت مگر این که با دستور این کار انجام شود، در غیر اینصورت شما نمی‌توانید در یک سطحی قیمت‌ها را نگه دارید. به طور مثال گفته شود سیب‌زمینی افزایش قیمت پیدا می‌کند، پیاز قیمتش ثابت بماند اما نمی‌شود؛ چراکه این‌ها به‌طور خلاصه به یکدیگر ارتباط پیدا می‌کنند و قیمت‌ها به هم تنه می‌زنند؛ یعنی تقریباً همه قیمت‌هایی که اقلام موجود در بازار دارند، به یکدیگر وابسته‌اند و این باعث می‌شود که عملاً جهش قیمتی در یک کالا، سایر کالاها را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

وی درباره بودجه سال آینده که از سوی دولت به مجلس ارائه شده و بر محورهایی مانند عدالت و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر تاکید دارد، در پاسخ به اینکه آیا این بودجه پاسخگوی شرایط کشور است یا خیر، گفت: خیر، پاسخگو نیست. به همه کارمندان و حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران افزایش ۲۰ درصدی حقوق می‌دهید؛ خب این افزایش نیازمند تأمین منابع بالایی است. از طرفی، افزایش دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده هم خود به‌تنهایی تورم‌زا است و به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زند.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه بودجه ارسالی از سوی دولت به مجلس برای سال آینده باید اصلاح شود، گفت: هم در بحث حقوق کارکنان دولت، هم بحث ارزش افزوده و هم بخش‌های دیگر، باید اصلاحاتی انجام گیرد و دوباره تصویب شود. در غیر این صورت، ما شاهد تورم شدیدی خواهیم بود.

