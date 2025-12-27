باید تمام تلاش خود را برای جلب مشارکت انجام دهیم

وی با اشاره به دیدارهای اخیر خود با خانواده‌های این شهدا در شهر و استان تهران، اظهار کرد: این عزیزان بدون هیچ چشم‌داشتی به‌عنوان ناظر انتخاباتی خدمت کردند. در دیدار با این خانواده‌ها، جمله شهید سلیمانی که شرط شهید شدن، شهیدانه زیستن است تداعی می‌شود؛ چراکه شهادت مزد یک عمر مجاهدت آنان بود.

سخنگوی شورای نگهبان با ذکر مصادیقی از استقامت خانواده‌های شهدا، تصریح کرد: فرزند شهیدی با وجود شرایط دشوار روحی پس از شهادت پدر، موفق به کسب رتبه ۸۰ کنکور و پذیرش در یکی از رشته‌های مهندسی دانشگاه صنعتی شریف شده است. دشمن گمان می‌کند با شهادت فرزندان این سرزمین حرکت ما متوقف می‌شود، اما این اقدامات اراده‌ها را مستحکم‌تر می‌کند.

وی در ادامه تاکید کرد: از مسئولان استانی شورای نگهبان می خواهم که پیگیر احوال خانواده‌های شهدای ناظر و غیرناظر باشند و اجازه ندهند گذر زمان این رسالت را کم‌رنگ کند.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان با قدردانی از عوامل اجرایی و نظارتی در آستانه برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری، بر لزوم دقت مضاعف در انجام وظایف تاکید کرد و خاطر نشان کرد: هرچند عوامل اقتصادی و معیشتی سهم عمده‌ای در مشارکت دارند، اما وظیفه ما این است که تمام تلاش خود را برای جلب مشارکت انجام دهیم. البته این به معنای مسامحه و عدول از قانون نیست، بلکه توجه به ظرافت‌های رفتاری و استدلال‌های روشن اهمیت دارد.

طحان‌نظیف «حق دفاع و استماع دفاعیات داوطلبان» را رکنی شرعی و قانونی دانست و بیان کرد: در اصلاحیه جدید قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز بر آن تاکید شده است.نباید داوطلبی باشد که تایید صلاحیت نشده باشد و دلیل یا دلایلش را نداند. در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، هزاران جلسه و تماس برای استماع دفاعیات برگزار شد که اقدامی مطلوب بود و این رویه باید با جدیت ادامه پیدا کند و دنبال شود.

سخنگوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات با تاکید بر لزوم رعایت کرامت انسانی داوطلبان گفت: باید با تکریم افراد را برای توضیح دعوت کرد. این کار در قضاوت شما تاثیر فراوانی دارد ولو در مواردی از نظر شما توضیحات فرد تاثیری در نتیجه هم ایجاد نکند، باید حرف‌ها و دفاعیات داوطلب شنیده شود و این امر در قضاوت صحیح و دقیق موثر است.

وی با بیان اینکه این پاسخگویی، آثار اجتماعی خوب و مطلوبی هم خواهد داشت، بیان کرد: همه باید به گونه‌ای عمل کنیم که شورای نگهبان به عنوان نهادی پاسخگو در ذهن مردم جلوه‌گر باشد. شورای نگهبان همواره نسبت به حیثیت و آبروی افراد حساسیت داشته است، اما این منافاتی ندارد که مسائل با خود افراد در میان گذاشته شود و دفاعیات آنها دریافت شود.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به حوادث تلخ سال‌های اخیر و شهادت جمعی از مسئولان و فرماندهان، تاکید کرد: به برکت رهبری حکیمانه رهبر معظم انقلاب و قانون اساسی، کشور هیچ‌گاه دچار بن‌بست نشده است. وظیفه ما این است که با عملکرد صحیح خود، فضای امید و آرامش را در جامعه حفظ کنیم.

طحان‌نظیف در پایان با یادی از شهید رحمتی (استاندار فقید آذربایجان شرقی) گفت: آخرین تماس ایشان با من درباره پیگیری یک موضوع در مرحله دوم انتخابات مجلس بود و برایم تأثربار بود که صحت مرحله دوم همان انتخابات را در حالی اعلام می‌کردم که پیکر ایشان و سایر شهدای خدمت در حال ورود به تهران بود.