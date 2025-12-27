خبرگزاری کار ایران
محکومیت نقض آشکار حاکمیت و تمامیت سرزمینی کشور سومالی توسط رژیم صهیونیستی
سخنگوی وزارت امور خارجه، اقدام رژیم صهیونیستی در نقض فاحش حاکمیت و تمامیت سرزمینی سومالی از طریق تلاش برای پیشبرد توطئه تجزیه این کشور اسلامی را نقض صریح اصول بنیادین منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل دانست و آن را محکوم‌ کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، اقدام رژیم صهیونیستی در نقض فاحش حاکمیت و تمامیت سرزمینی سومالی از طریق تلاش برای پیشبرد توطئه تجزیه این کشور اسلامی را نقض صریح اصول بنیادین منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل دانست و آن را محکوم‌ کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ضرورت حفظ حاکمیت ملی، یکپارچگی و تمامیت سرزمینی جمهوری فدرال سومالی، این تحرک شرورانه رژیم صهیونیستی را در راستای سیاست این رژیم برای بی‌ثبات‌سازی کشورهای منطقه و تشدید ناامنی در منطقه دریای سرخ و شاخ آفریقا توصیف کرد و ضمن حمایت از موضع قاطع سازمان همکاری اسلامی و نیز اتحادیه آفریقا در محکومیت اقدام رژیم صهیونیستی، خواستار اقدام قاطع جامعه جهانی برای خنثی‌کردن این اقدام توسعه‌طلبانه و تهدیدزای رژیم اشغالگر شد.

