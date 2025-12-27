پزشکیان: اصلاح رفتار مصرف انرژی در کشور نیازمند پشتوانه علمی و فرهنگی است

به گزارش ایلنا، جلسه بررسی طرح‌های دانشگاهی در حوزه هدفمندسازی یارانه انرژی، با تمرکز بر هدفمندی یارانه انرژی در بخش املاک، بهینه‌سازی مصرف انرژی در حوزه آموزش و ارتقای بهره‌وری انرژی در صنعت پتروشیمی، صبح امروز شنبه - ۶ دی ۱۴۰۴ - با حضور مسعود پزشکیان برگزار شد.

رئیس‌جمهور در این جلسه با اشاره به سیاست محوری دولت در بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها برای حل علمی مسائل کشور و حرکت به‌سوی مأموریت‌محور شدن دانشگاه‌ها، اظهار داشت: ریشه بسیاری از مشکلات و ناترازی‌های امروز کشور، به‌ویژه در حوزه انرژی، در تصمیم‌گیری‌هایی نهفته است که بدون پشتوانه مستندات علمی و کارشناسی اتخاذ شده‌اند؛ در حالی که بر اساس آموزه‌های دینی، هیچ ظلمی بالاتر از تصمیم‌گیری نادرست و غیرکارشناسی در حق جامعه نیست.

پزشکیان با بیان اینکه در بسیاری از کشورهای جهان، حل مسائل کلان ملی در قالب پروژه‌های دانشگاهی دنبال می‌شود، افزود: این رویکرد علاوه بر حل علمی مسائل، زمینه آموزش عملی دانشجویان، ارتقای توانمندی آن‌ها، ایجاد درآمد و ثروت برای دانشگاه‌ها و نیز ایفای نقش مؤثر دانشگاه در فرهنگ‌سازی عمومی را فراهم می‌کند.

رئیس جمهور تصریح کرد: به اعتقاد من، اگر اساتید و نخبگان دانشگاهی از فضای صرفاً نظری و کلاس‌های درس خارج شده و در میدان عمل حضور فعال داشته باشند، ظرفیت‌های بزرگی برای حل مسائل کشور آزاد خواهد شد و این امر می‌تواند جهشی جدی در کارآمدسازی نظام اداری و اجرایی کشور ایجاد کرده و آن را از حالت رکود و رخوت خارج سازد.

پزشکیان با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از اساتید و دانشگاهیان به‌عنوان «مغز متفکر» در فرآیند و نظام تصمیم‌سازی و اجرا، خاطرنشان کرد: در بسیاری از کشورهای پیشرفته، استفاده از تجهیزات گرمایشی نوین منجر به کاهش مصرف انرژی تا حدود ۸۰ درصد و افزایش چشمگیر بهره‌وری شده است. لازم است دانشگاه‌ها فناوری‌های مرتبط با این تجهیزات را بررسی کرده و زمینه بومی‌سازی و به‌کارگیری آن‌ها در تولیدات داخلی را فراهم کنند.

رئیس جمهور با اشاره به سیاست دولت در تقویت تولید و اصلاح الگوی مصرف انرژی افزود: در تلاش هستیم با رویکردی تدریجی، مصرف گاز در بخش خانگی را کاهش داده و به سمت استفاده بیشتر از برق حرکت کنیم؛ برقی که بخش قابل‌توجهی از آن می‌تواند از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک تأمین شود. این رویکرد نقش مهمی در کاهش آلودگی هوا و حل بخشی از معضلات زیست‌محیطی کشور خواهد داشت.

رئیس جمهور همچنین تأکید کرد: منابع حاصل از متناسب‌سازی قیمت‌ها و صرفه‌جویی در مصرف انرژی، باید به‌طور هدفمند در حوزه‌های معیشت مردم، مسکن و سلامت هزینه شود تا آثار اصلاحات به‌صورت ملموس در زندگی شهروندان نمایان شود.

پزشکیان در ادامه بر اجرای آزمایشی طرح‌های ارائه‌شده، برگزاری جلسات هماهنگی با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط، و انجام کلیه اقدامات با هماهنگی سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی تأکید و خواستار ثبت و به‌اشتراک‌گذاری تجربیات موفق حاصل از اجرای این طرح‌ها و تعمیم آن‌ها به سایر دانشگاه‌های کشور شد.

در این جلسه، گزارش جامعی از طرح‌های دانشگاهی ارائه شد که هدف اصلی آن‌ها کاهش ناترازی‌های موجود در بخش انرژی کشور از طریق اصلاح الگوی مصرف، ارتقای بهره‌وری و بهره‌گیری از راهکارهای علمی و فناورانه بود. این طرح‌ها با تکیه بر مطالعات کارشناسی، نقش اصلاح رفتار مصرف‌کنندگان و استفاده از ظرفیت‌های فناورانه در مدیریت تقاضای انرژی را به‌عنوان محورهای اصلی مورد توجه قرار داده‌اند.

همچنین گزارش اقدامات انجام‌شده در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش آموزش، به‌ویژه در ساختمان‌های اداری و آموزشی، و نیز طرح‌های مرتبط با افزایش بهره‌وری انرژی در صنعت پتروشیمی، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این بخش ضرورت جلوگیری از اتلاف انرژی، کاهش شدت مصرف در ساختمان‌های آموزشی و اداری، توسعه هوشمندسازی سامانه‌های انرژی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در این زمینه مورد تأکید قرار گرفته بود.

