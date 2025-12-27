پیشنهاد سخنگوی جبهه اصلاحات به پزشکیان برای استفاده از ظرفیت اصل ۱۱۳

به گزارش ایلنا، جواد امام سخنگوی جبهه اصلاحات ایران در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«جناب آقای دکتر ‌پزشکیان

بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رئیس‌جمهور پس از مقام رهبری عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را ـ جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود ـ بر عهده دارد. همچنین مطابق اصل ۵۷ قانون اساسی، قوای سه‌گانه مستقل از یکدیگرند.

با این حال، با توجه به عدم رعایت عملی این اصل از سوی قوه مقننه و دخالت‌های مکرر و فزاینده نمایندگان مجلس در امور اجرایی، این پرسش جدی مطرح است که آیا زمان آن نرسیده است از ظرفیت اصل ۱۱۳ قانون اساسی استفاده کرده و تذکر یا ‌اخطار قانون اساسی صادر شود؟

به نظر می‌رسد مماشات و پرهیز جنابعالی از برخوردهای قانونی و مقتدرانه، نه‌تنها مانع این روند نشده، بلکه مجلس را امروز به مرحله طرح سؤال از رئیس‌جمهور رسانده است؛ وضعیتی که می‌تواند ‌استقلال قوا و کارآمدی قوه مجریه را بیش از پیش با چالش مواجه سازد.»

انتهای پیام/