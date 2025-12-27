خبرگزاری کار ایران
در واکنش به طرح موضوع سوال از رئیس جمهوری در مجلس

پیشنهاد سخنگوی جبهه اصلاحات به پزشکیان برای استفاده از ظرفیت اصل ۱۱۳

پیشنهاد سخنگوی جبهه اصلاحات به پزشکیان برای استفاده از ظرفیت اصل ۱۱۳
کد خبر : 1733462
سخنگوی جبهه اصلاحات ایران در واکنش به طرح موضوع سوال از رئیس جمهوری از سوی برخی نمایندگان مجلس، از رئیس جمهوی خواست تا با استفاده از ظرفیت اصل ۱۱۳ قانون اساسی، اقدام به تذکر یا ‌صدور اخطار قانون اساسی کند.

به گزارش ایلنا، جواد امام سخنگوی جبهه اصلاحات ایران در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«جناب آقای دکتر ‌پزشکیان

بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رئیس‌جمهور پس از مقام رهبری عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را ـ جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود ـ بر عهده دارد. همچنین مطابق اصل ۵۷ قانون اساسی، قوای سه‌گانه مستقل از یکدیگرند.

با این حال، با توجه به عدم رعایت عملی این اصل از سوی قوه مقننه و دخالت‌های مکرر و فزاینده نمایندگان مجلس در امور اجرایی، این پرسش جدی مطرح است که آیا زمان آن نرسیده است از ظرفیت اصل ۱۱۳ قانون اساسی استفاده کرده و تذکر یا ‌اخطار قانون اساسی صادر شود؟

به نظر می‌رسد مماشات و پرهیز جنابعالی از برخوردهای قانونی و مقتدرانه، نه‌تنها مانع این روند نشده، بلکه مجلس را امروز به مرحله طرح سؤال از رئیس‌جمهور رسانده است؛ وضعیتی که می‌تواند ‌استقلال قوا و کارآمدی قوه مجریه را بیش از پیش با چالش مواجه سازد.»

 

