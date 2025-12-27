خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

طی هفته جاری؛

آخرین وضعیت امنیتی کشور در کمیسیون امنیت ملی مجلس بررسی می‌شود

آخرین وضعیت امنیتی کشور در کمیسیون امنیت ملی مجلس بررسی می‌شود
کد خبر : 1733452
لینک کوتاه کپی شد.

اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در هفته جاری به بررسی آخرین وضعیت امنیتی کشور خواهند پرداخت.

به گزارش ایلنا، دستور کار کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی برای هفته جاری (۶ الی ۹ دی ماه) به شرح ذیل اعلام شد.

- دیدار رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با مسئولان ارشد دستگاه های اجرایی

- بررسی آخرین تحولات منطقه ای و بین المللی

- مروری بر آخرین اخبار و تحولات

- بررسی لوایح ارجاع شده به عنوان کمیسیون فرعی (۱) اعم از لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت نامه تأسیس دانشگاه بین المللی مبارزه با فساد به عنوان یک سازمان بین المللی ثبت (۲) لایحه توافقنامه همکاری بین دولت های کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در زمینه همکاری در حوزه حفاظت از محیط زیست ثبت (۳) لایحه اصلاح سند الحاقی (پروتکل) مونترال در مورد مواد کاهنده لایه ازن

- ادامه بررسی طرح مقابله با نفوذ سرویس های اطلاعاتی و دولت ها با نهادهای بیگانه در کشور

- بازدید

- لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و مجمع مجالس آسیایی در رابطه با حقوق مزایا و مصونیت های دبیرخانه دایمی مجمع مجالس آسیایی

- بررسی آخرین وضعیت امنیتی کشور با حضور مسئولان ذی ربط

- ادامه بررسی طرح تقویت مرزبانی جمهوری اسلامی ایران

- دیدار رئیس کمیسیون با مسئولان ارشد دستگاه های نظارتی

کمیته دفاعی

- تدوین و بررسی طرح تشکیل اتحادیه سیاسی-اقتصادی، علمی و نظامی کشورهای همسو

کمیته روابط بین الملل

- لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و مجمع مجالس آسیایی در رابطه با حقوق مزایا و مصونیت های دبیرخانه دایمی مجمع مجالس آسیایی

- نشست اعضای هیأت رئیسه کمیسیون

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا