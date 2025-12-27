به گزارش ایلنا، دستور کار کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی برای هفته جاری (۶ الی ۹ دی ماه) به شرح ذیل اعلام شد.

- دیدار رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با مسئولان ارشد دستگاه های اجرایی

- بررسی آخرین تحولات منطقه ای و بین المللی

- مروری بر آخرین اخبار و تحولات

- بررسی لوایح ارجاع شده به عنوان کمیسیون فرعی (۱) اعم از لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت نامه تأسیس دانشگاه بین المللی مبارزه با فساد به عنوان یک سازمان بین المللی ثبت (۲) لایحه توافقنامه همکاری بین دولت های کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در زمینه همکاری در حوزه حفاظت از محیط زیست ثبت (۳) لایحه اصلاح سند الحاقی (پروتکل) مونترال در مورد مواد کاهنده لایه ازن

- ادامه بررسی طرح مقابله با نفوذ سرویس های اطلاعاتی و دولت ها با نهادهای بیگانه در کشور

- بازدید

- لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و مجمع مجالس آسیایی در رابطه با حقوق مزایا و مصونیت های دبیرخانه دایمی مجمع مجالس آسیایی

- بررسی آخرین وضعیت امنیتی کشور با حضور مسئولان ذی ربط

- ادامه بررسی طرح تقویت مرزبانی جمهوری اسلامی ایران

- دیدار رئیس کمیسیون با مسئولان ارشد دستگاه های نظارتی

کمیته دفاعی

- تدوین و بررسی طرح تشکیل اتحادیه سیاسی-اقتصادی، علمی و نظامی کشورهای همسو

کمیته روابط بین الملل

- نشست اعضای هیأت رئیسه کمیسیون

