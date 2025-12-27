بررسی وضعیت سدها و نیروگاه های برقابی در دستورکار کمیسیون انرژی

به گزارش ایلنا؛ نشست های کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی این هفته روزهای( ۷،۸،۹ دی ماه) برگزار خواهد شد.

دستور کار این کمیسیون به شرح ذیل است:

روز یکشنبه؛ ضمن برگزاری جلسه اعضای هیئت رئیسه کمیسیون، جلسه بررسی برنامه ها و اقدامات سازمان بسیج سازندگی در حوزه انرژی برگزار می شود و در نوبت بعد، بررسی وضعیت سدها، منابع تامین آب و نیروگاه های برقابی در دستورکار کمیسیون انرژی قراردارد.

در ادامه روز دوشنبه، کمیسیون مشترک نیز به ادامه بررسی طرح اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران می پردازد و همچنین اعضای کمیسیون بازدید میدانی از یک شهرک صنعتی را در دستورکار دارند.

همچنین؛ اعضای کمیسیون انرژی مجلس در روز سه‌شنبه؛ سوالات تعدادی از نمایندگان از پاک نژاد وزیر نفت را رسیدگی خواهند کرد.

کمال حسین‌پور نماینده پیرانشهر و سردشت،فتح الله توسلی نماینده بهار و کبودرآهنگ،محمدرضا صباغیان بافقی نماینده مهریز و بافق،احمد بیگدلی نماینده خدابنده،بهنام رضوانی نماینده کلیبر و خداآفرین، احمد آریایی نژاد نماینده ملایر، سیدنجیب حسینی نماینده مینودشت و گالیکش،احد بیوته نماینده اردبیل ،رستگار یوسفی نماینده پاوه و جوانرود ،فضل الله رنجبر نماینده کرمانشاه،علیرضا زندیان نماینده بیجار،محمدقسیم عثمانی نماینده بوکان، سیدکریم معصومی خسروآبادی نماینده فومن،احمد جباری نماینده بندر لنگه و بستک،شهین جهانگیری نماینده ارومیه،احمد نادری نماینده تهران و مسلم صالحی نماینده اقلید؛از جمله نمایندگان سول کننده از وزیر نفت هستند./

