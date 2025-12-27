بحث و تبادل نظر درباره نظارت بر اجرای راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب

به گزارش ایلنا، برنامه جلسات کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از شنبه تا چهارشنبه هفته جاری (۶ تا ۱۰ دی‌ماه) اعلام شد.

براساس این گزارش نمایندگان کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در جلسه روز شنبه (۶ دی‌ماه) این کمیسیون در ادامه سلسله جلسات قرارگاه عفاف و حجاب مجلس؛ بررسی گزارش اقدامات دستگاه‌ها در مورد اجرایی‌سازی مصوبات قانونی حوزه عفاف و حجاب با حضور سازمان بسیج مستضعفین، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت امور خارجه را در دستور کار خود دارند.

نمایندگان کمیسیون فرهنگی مجلس در جلسه روز یکشنبه (۷ دی‌ماه) این کمیسیون نیز گزارش اقدامات دستگاه‌ها در مورد اجرایی سازی مصوبات قانونی حوزه عفاف و حجاب را با حضور وزارت ورزش و جوانان، وزارت امور اقتصاد و دارایی، سازمان امور اداری و استخدامی و وزارت راه و شهرسازی بررسی خواهند کرد.

نمایندگان کمیسیون فرهنگی مجلس در جلسه روز یکشنبه همچنین انتخاب ۲ نفر از اعضای کمیسیون برای معرفی به صحن علنی جهت انتخاب بعنوان عضو ناظر در شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور و ۲ نفر نیز جهت انتخاب یک عضو ستاد امر به معروف و نهی از منکر را در دستور کار دارند.

از دیگر موضوعات در دستور کار جلسه روز یکشنبه کمیسیون فرهنگی می‌توان به بررسی درخواست تعدادی از نمایندگان مجلس برای تحقیق و تفحص از نحوه هزینه‌کرد اعتبارات فرهنگی دانشگاه‌ها بر اساس تبصره بند الف ماده ۹۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت اشاره کرد.

روز دوشنبه (۸ دی‌ماه) نیز نمایندگان کمیسیون فرهنگی مجلس با دعوت از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در جلسه‌ای پیرامون نظارت بر اجرای راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب و شبکه نمایش خانگی بحث و تبادل نظر خواهند داشت.

بررسی گزارش اقدامات دستگاه‌ها در مورد اجرایی‌سازی مصوبات قانونی حوزه عفاف و حجاب با حضور سازمان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از دیگر موضوعات در دستور کار جلسه روز دوشنبه (۸ دی‌ماه) کمیسیون فرهنگی است.

نمایندگان کمیسیون فرهنگی روز سه‌شنبه (۹ دی‌ماه) نیز با دعوت از رئیس سازمان صدا و سیما، در جلسه‌ای پیرامون نظارت بر اجرای راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب و شبکه نمایش خانگی بحث و تبادل نظر خواهند داشت.

علاوه بر رسیدگی به موضوعات روز حوزه فرهنگ در جلسات رسمی کمیسیون فرهنگی مجلس، جلسات کمیته‌های تخصصی این کمیسیون نیز روزانه به منظور موضوعات در دستور کار این کمیسیون برقرار است.

