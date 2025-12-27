به گزارش ایلنا، نشست‌های کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه تا سه‌شنبه، (۷ تا ۹ دی‌ماه) برگزار می‌شود.

بر اساس این گزارش، بررسی بودجه عمرانی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور با حضور مسئولان سازمان برنامه و بودجه، وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، وزارت نیرو و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، دستور کار روز یکشنبه کمیسیون عمران مجلس است.

همچنین دعوت از وزیر امور اقتصادی و دارایی به‌منظور رسیدگی به سؤالات اعضای کمیسیون عمران و بررسی علل عدم اجرای احکام قانونی مربوط به افزایش سرمایه بانک مسکن، عدم اجرای مواد (۶) و (۷) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت و ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور (فاکتورینگ) در خصوص طرح‌های حمل‌ونقلی دارای تضمین درآمد توسط دولت، در دستور کار قرار دارد.

بررسی نحوه اجرای ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر با هدف تأمین مالی طرح‌های منجر به صرفه‌جویی در مصرف سوخت، با دعوت از وزیر نفت و با حضور معاونان وزرای راه و شهرسازی، کشور و نیرو، شهرداری تهران و نمایندگان مجامع صنفی ذی‌ربط نیز از دیگر برنامه‌های روز سه‌شنبه کمیسیون عمران مجلس است. همچنین نشست مشترکی با معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه برگزار خواهد شد.

گفتنی است، کارگروه ویژه بررسی مقدماتی تقاضای اعمال ماده (۲۳۴) آیین‌نامه داخلی مجلس در خصوص نحوه اخذ جرایم موضوع قانون جهش تولید مسکن، با حضور رئیس سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل جلسه می‌دهد.

کمیته حمل‌ونقل زمینی نیز با هدف بررسی نتایج بازدیدهای کمیسیون از طرح‌های عمرانی شهرستان‌های نیشابور، فیروزآباد، فراشبند، قیر و کارزین و ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون الزام شرکت‌ها و مؤسسات ترابری جاده‌ای به استفاده از صورت‌وضعیت مسافری و بارنامه تشکیل جلسه خواهد داد.

همچنین کمیته حمل‌ونقل هوایی به منظور بررسی نحوه اجرای ماده (۵۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت و چگونگی تأمین مالی خرید ناوگان هوایی تشکیل جلسه می‌دهد و کمیسیون مشترک لایحه مشارکت عمومی–خصوصی نیز به ادامه بررسی این لایحه خواهد پرداخت.

