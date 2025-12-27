خبرگزاری کار ایران
رهبر انقلاب در پیامی به نشست اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا:

علت اصلی آشفتگی زورگویان فاسد و مفسد، نه بحث هسته‌ای، بلکه برافراشته شدن پرچم مقابله با نظم ناعادلانه از جانب ایران اسلامی است

علت اصلی آشفتگی زورگویان فاسد و مفسد، نه بحث هسته‌ای، بلکه برافراشته شدن پرچم مقابله با نظم ناعادلانه از جانب ایران اسلامی است
کد خبر : 1733432
آیت‌الله خامنه‌ای در پیامی به به پنجاه و نهمین نشست سالانه‌ی اتّحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا با اشاره به شکست تهاجم سنگین ارتش آمریکا و زائده ننگین آن در منطقه، به دلیل ابتکار و شجاعت و فداکاری جوانان ایران اسلامی، تأکید کردند: علّت اصلی آشفتگی زورگویان فاسد و مفسد، نه بحث هسته‌ای، بلکه برافراشته شدن پرچم مقابله با نظم ناعادلانه و تحکّم نظام سلطه در جهان و روی آوردن به نظام عادلانه ملی و بین المللی از جانب ایران اسلامی است.

به گزارش ایلنا، متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

جوانان عزیز!

امسال کشور شما، به برکت ایمان و اتّحاد و اعتماد به نفس، در دنیا اعتبار و وزانتی تازه یافت. تهاجم سنگین ارتش آمریکا و زائده‌ی ننگین آن در این منطقه، مغلوب ابتکار و شجاعت و فداکاری جوانان ایران اسلامی شد. ثابت شد که ملّت ایران با بهره‌گیری از توانائی‌های خود، در سایه‌ی ایمان و عمل صالح، و در رویاروئی با مستکبران فاسد و ظالم، می‌تواند بایستد و دعوت به ارزش‌های اسلامی را با صدائی رساتر از همیشه به دنیا برساند.

اندوه عمیق بخاطر شهادت تعدادی از دانشمندان و سرداران و جمعی از مردم عزیزمان نتوانسته و نخواهد توانست جوانان باهمّت ایرانی را متوقف کند. خانواده‌های آن شهیدان، خود در شمار پیشروان حرکتند.

سخن از بحث هسته‌ئی و چیزهائی از قبیل آن نیست. سخن از مقابله با نظم ناعادلانه و تحکّم نظام سلطه در جهان کنونی، و روی آوردن به نظام عادلانه‌ی ملّی و بین‌المللی اسلامی است. این است دعویِ بزرگی که ایران اسلامی پرچم آن را برافراشته و زورگویان فاسد و مفسد را برآشفته است.

شما دانشجویان بویژه در خارج کشور سهمی از این وظیفه‌ی بزرگ بر دوش دارید. دل‌ها را به خدا بسپارید، توانائی‌های خود را شناسائی کنید و انجمن‌ها را به این سمت حرکت دهید.

خدا با شما و پیروزی کامل در انتظار شما است ان‌شاء‌الله.

سیّدعلی خامنه‌ای

انتهای پیام/
