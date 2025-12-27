طی هفته جاری بررسی میشود؛
وزیر نفت به سوالات نمایندگان پاسخ میدهد
وزیر نفت نیز به منظور پاسخگویی به سؤالات نمایندگان، از جمله محمد باقری بناب نماینده مردم بناب و نادرقلی ابراهیمی نماینده مردم اراک، در .کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی حضور مییابد.
به گزارش ایلنا، کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی برنامه جلسات خود در هفته جاری را اعلام کرد که تمرکز آن بر بررسی مسائل کلیدی حوزه آب، کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست است.
بر اساس این برنامه، روز شنبه ۶ دیماه، اعضای کمیسیون به جمعبندی طرح کنترل فرونشست زمین و کاهش اثرات آن در کشور میپردازند.
در روز یکشنبه ۷ دیماه، گزارش سازمان برنامه و بودجه درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در بخش کشاورزی، آب، محیط زیست و منابع طبیعی در کمیسیون ارائه میشود. همچنین بررسی اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، بررسی عملکرد و برنامههای وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو در حوزه مدیریت، تأمین و توزیع آب با توجه به تکالیف مندرج در قانون بودجه و قانون برنامه هفتم پیشرفت و نیز بررسی طرح استفساریه تبصره (۱) قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سالهای ۱۳۷۴ و اصلاحی ۱۳۸۵ در دستور کار قرار دارد.
در روز دوشنبه ۸ دیماه، کارگروه ویژه بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور در بخش آب تشکیل میشود. همچنین کمیته کشاورزی دانشبنیان و فناوریهای نوین به بررسی طرح راهبردی هوشمند کشاورزی ایران (رهک) خواهد پرداخت. در همین روز، وزیر نفت نیز به منظور پاسخگویی به سؤالات نمایندگان، از جمله محمد باقری بناب نماینده مردم بناب و نادرقلی ابراهیمی نماینده مردم اراک، در کمیسیون حضور مییابد.
بر اساس دستورکار اعلامشده، روز سهشنبه ۹ دیماه، گزارش کمیته منابع طبیعی درباره طرح کنترل فرونشست زمین و کاهش اثرات آن در کشور بررسی میشود. همچنین نشست مشترک با معاون حقوقی امور مجلس قوه قضائیه و نشست مشترک با وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و مدیرعامل بانک کشاورزی با هدف بررسی میزان تحقق عملکرد بند «ج» ماده ۳۳ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت و برنامههای دولت برای تسهیل و تأمین مالی و اعتبارات بخش کشاورزی برگزار خواهد شد.
در ادامه برنامههای این روز، کمیته تولیدات زراعی و گیاهی کمیسیون نیز به بررسی عملکرد وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حوزه گیاهان دارویی با حضور دستگاههای امنیتی و نظارتی میپردازد.
گفتنی است بررسی همزمان موضوعات تقنینی، نظارتی و بودجهای در کمیسیون کشاورزی مجلس با هدف ارتقای حکمرانی در بخش کشاورزی و مدیریت پایدار منابع آب و خاک در دستور کار قرار دارد.