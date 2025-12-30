حسینعلی حاجی دلیگانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ که از سوی دولت تقدیم مجلس شد و انتقادات در خصوص افزایش مالیات بر ارزش افزوده و افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و کارمندان گفت: این سند دخل و خرج یکساله دولت درست نیست و یکی از راهکارهایی که باید در این بودجه اعمال کرد این است که بودجه شرکت‌های دولتی و بودجه‌های که به نوعی از کمک دولتی استفاده می‌کنند باید به کمک بخش بودجه کشور بیاید و مسئولیت تأمین بخشی از بودجه کشور را بر عهده بگیرند.

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اگر شرکت‌هایی که حقوق نجومی پرداخت می‌کنند را متوقف‌ کنند، از این طرف کمک می‌کنند این ۲۰ درصدی که برای افزایش حقوق‌ها در بودجه سال آینده دیده شده است، به رقم بالاتری برسد.

وی تاکید کرد: البته من معتقدم افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها کم است اما به خاطر اینکه بحث ما تورم است یک عدد با نامی را برای همه افراد در نظر بگیریم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این‌که دولت در بودجه مالیات بر ارزش افزوده را افزایش داده است، آیا با این شرایط کشور چنین درآمدی محقق می‌شود و آثار تورمی دارد، گفت: بله، آثار تورمی خواهد داشت.

حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: یکی از مواردی که در بودجه آمده بود این است که دولت مالیات بر ارزش‌ افزوده را ۲ درصد افزایش داده است که روی همه اقلام و تورم کشور اثر خودش را بگذارد و این یکی از اشکلات بودجه است.

وی درباره این که رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است، بودجه سال آینده با ریال جدید نوشته شده است آیا این بودجه با حذف چهار صفر تاثیری در دخل و خرج کشور دارد، بیان کرد: نه هیچ تاثیری ندارد.

انتهای پیام/