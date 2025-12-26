خبرگزاری کار ایران
تقدیر وزیر امور خارجه از سپاه حفاظت هواپیمایی

تقدیر وزیر امور خارجه از سپاه حفاظت هواپیمایی
وزیر امور خارجه در فرودگاه شهید بهشتی اصفهان با حضور در جمع پاسداران و افسران سپاه حفاظت هواپیمایی از تلاش‌ها و خدمات ارزشمند آنها در حفاظت از امنیت فرودگاه‌ها و هوانوردی کشوری تقدیر کرد.

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه که به اصفهان سفر کرده بود عصر امروز به تهران بازگشت.

 

وزیر امور خارجه در فرودگاه شهید بهشتی اصفهان با حضور در جمع پاسداران و افسران سپاه حفاظت هواپیمایی، ضمن تقدیر از تلاش‌ها و خدمات ارزشمند آنها در حفاظت از امنیت فرودگاه‌ها و هوانوردی کشوری، سالروز تأسیس سپاه حفاظت هواپیمایی را به آنها و مجموعه سپاه حفاظت هواپیمایی تبریک گفت.

