به گزارش ایلنا، سردار شفائی در دیدار با حجت‌الاسلام والمسلمین تکیه‌ای قائم مقام ستاد مرکزی اعتکاف بر اهمیت نقش معنویت در عبور جامعه از مشکلات تأکید کرد و‌ افزود: هیچ قدرتی جایگزین قدرت معنویت نمی‌شود و تجهیز جامعه و آحاد مردم به سرمایه معنویت، زمینه‌ساز حل مسائل و عبور موفق از چالش‌ها خواهد بود.

فرمانده سپاه سلمان استان سیستان و بلوچستان در این سخنان با اشاره به اینکه توجه به معنویت می‌تواند توطئه‌های دشمنان را خنثی کند، گفت: اعتکاف به عنوان یکی از استثنایی‌ترین و اثرگذارترین فرصت‌ها برای گسترش معنویت در جامعه است.

سردار شفائی با اشاره به ظرفیت‌های استان سیستان و بلوچستان در برگزاری آیین معنوی اعتکاف تأکید کرد: این استان از ظرفیت‌های مناسبی برای توسعه و برگزاری اعتکاف برخوردار است و به‌درستی به عنوان پایگاه اتحاد و همدلی میان برادران شیعه و اهل سنت به شمار می‌رود؛ ظرفیتی ارزشمند که می‌تواند الگویی برای تقویت وحدت اسلامی در کشور باشد.