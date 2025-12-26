خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هیچ قدرتی جایگزین قدرت معنوی نمی‌شود

هیچ قدرتی جایگزین قدرت معنوی نمی‌شود
کد خبر : 1733250
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده سپاه سلمان استان سیستان و بلوچستان گفت: هیچ قدرتی جایگزین قدرت معنویت نمی‌شود و تجهیز جامعه و آحاد مردم به سرمایه معنویت، زمینه‌ساز حل مسائل و عبور موفق از چالش‌ها خواهد بود.

به گزارش ایلنا، سردار شفائی در دیدار با حجت‌الاسلام والمسلمین تکیه‌ای قائم مقام ستاد مرکزی اعتکاف بر اهمیت نقش معنویت در عبور جامعه از مشکلات تأکید کرد و‌ افزود: هیچ قدرتی جایگزین قدرت معنویت نمی‌شود و تجهیز جامعه و آحاد مردم به سرمایه معنویت، زمینه‌ساز حل مسائل و عبور موفق از چالش‌ها خواهد بود.

فرمانده سپاه سلمان استان سیستان و بلوچستان در این سخنان با اشاره به اینکه توجه به معنویت می‌تواند توطئه‌های دشمنان را خنثی کند، گفت: اعتکاف به عنوان یکی از استثنایی‌ترین و اثرگذارترین فرصت‌ها برای گسترش معنویت در جامعه است.

سردار شفائی با اشاره به ظرفیت‌های استان سیستان و بلوچستان در برگزاری آیین معنوی اعتکاف تأکید کرد: این استان از ظرفیت‌های مناسبی برای توسعه و برگزاری اعتکاف برخوردار است و به‌درستی به عنوان پایگاه اتحاد و همدلی میان برادران شیعه و اهل سنت به شمار می‌رود؛ ظرفیتی ارزشمند که می‌تواند الگویی برای تقویت وحدت اسلامی در کشور باشد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا