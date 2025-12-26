هیچ قدرتی جایگزین قدرت معنوی نمیشود
فرمانده سپاه سلمان استان سیستان و بلوچستان گفت: هیچ قدرتی جایگزین قدرت معنویت نمیشود و تجهیز جامعه و آحاد مردم به سرمایه معنویت، زمینهساز حل مسائل و عبور موفق از چالشها خواهد بود.
به گزارش ایلنا، سردار شفائی در دیدار با حجتالاسلام والمسلمین تکیهای قائم مقام ستاد مرکزی اعتکاف بر اهمیت نقش معنویت در عبور جامعه از مشکلات تأکید کرد و افزود: هیچ قدرتی جایگزین قدرت معنویت نمیشود و تجهیز جامعه و آحاد مردم به سرمایه معنویت، زمینهساز حل مسائل و عبور موفق از چالشها خواهد بود.
فرمانده سپاه سلمان استان سیستان و بلوچستان در این سخنان با اشاره به اینکه توجه به معنویت میتواند توطئههای دشمنان را خنثی کند، گفت: اعتکاف به عنوان یکی از استثناییترین و اثرگذارترین فرصتها برای گسترش معنویت در جامعه است.
سردار شفائی با اشاره به ظرفیتهای استان سیستان و بلوچستان در برگزاری آیین معنوی اعتکاف تأکید کرد: این استان از ظرفیتهای مناسبی برای توسعه و برگزاری اعتکاف برخوردار است و بهدرستی به عنوان پایگاه اتحاد و همدلی میان برادران شیعه و اهل سنت به شمار میرود؛ ظرفیتی ارزشمند که میتواند الگویی برای تقویت وحدت اسلامی در کشور باشد.