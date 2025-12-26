حضور رئیس سازمان انرژی اتمی در همایش متخصصین پزشکی هستهای و رادیوانکولوژی و هماتولوژی
رئیس سازمان انرژی اتمی در اولین همایش متخصصین پزشکی هستهای و رادیوانکولوژی و هماتولوژی حضور یافت.
به گزارش ایلنا، رئیس سازمان انرژی اتمی در مراسم اولین همایش متخصصین پزشکی هستهای و رادیوانکولوژی و هماتولوژی که در بیمارستان شهدای تجریش برگزار گردید، شرکت کرد، و ضمن تجلیل از خدمات و توانمندی متخصصان ایرانی در تولید رادیو داروهای جدید که در تشخیص و درمان سرطان به کار میروند، و نرخ پایین این خدمات در کشور در مقایسه با سایر کشورهای پیشرفته، ودر دسترس بودن برای بیماران مبتلا به سرطان، قدردانی کرد.
همچنین در این همایش متخصصان درمان سرطان در بیمارستان شهدای تجریش و مرکز جامع سرطان این بیمارستان، با همکاری و تعامل با انجمنهای متخصصین پزشکی هستهای وانجمن رادیوانکولوژی و انجمن هماتوانکولوژی، راجع به تازههای درمان سرطان و اخرین دستاوردهای پزشکی در دنیا و ایران، به گفتگو پرداختند.
در این مراسم اسلامی ریاست سازمان انرژی اتمی، از پت اسکن بیمارستان شهدای تجریش رو نمایی کرد و با کاشت درخت به یادگار، در این بیمارستان، از زحمات متخصصین توانمند ایرانی تجلیل بعمل اورد.
مرکز پت اسکن شهدای تجریش، که بعنوان یک مرکز دولتی توانمند، با دستگاه پیشرفته و رادیودارهای مختلف برای انواع تشخیص و درمان سرطان، در حال خدمترسانی به بیماران سرطان است، در زمینههای درمان انواع سرطان با رادیوداروهای تولید کشور، نیز مشغول خدمترسانی به بیماران مبتلا به سرطان، است، وامکان استفاده از این خدمات دولتی برای بیماران سراسر کشور به راحتی در این مرکز، مهیا است.