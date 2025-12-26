خبرگزاری کار ایران
قدردانی از سربازان وظیفه ارامنه پادگان شهید خضرایی

به مناسبت میلاد حضرت عیسی مسیح (ع) و آغاز سال نو میلادی مراسمی برای قدردانی از سربازان وظیفه ارامنه برگزار شد.

به گزارش ایلنا به مناسبت میلاد حضرت مسیح (ع) و آغاز سال نو میلادی، مراسمی با حضور فرمانده آموزش تخصص‌های هوایی شهید خضرایی و سربازان وظیفه ارامنه برگزار شد.

سرهنگ خلبان محمد کاظمی‌نژاد در این مراسم با بیان اینکه همزیستی مسالمت‌آمیز ادیان و احترام متقابل، از ارزش‌های مهم و ریشه‌دار جامعه ماست، گفت: در دوران تحصیل خود در مدرسه ارامنه، شاهد تعامل مثبت و برادری میان دانش‌آموزان مسلمان و مسیحی بودم؛ ارامنه مردمانی صلح‌طلب، فنی و اهل همکاری هستند و حضور آنان در ارتش، نشانه‌ای از وحدت ملی و تلاش مشترک برای ساختن ایرانی آباد و مقتدر است.»

در ادامه این مراسم، رئیس عقیدتی سیاسی این یگان با تاکید بر اینکه حضرت مسیح (ع) و حضرت مریم (س) جایگاه والایی در قرآن کریم دارند و اسلام احترام ویژه‌ای برای مسیحیت قائل است، اظهار داشت: تاریخ سرشار از نمونه‌های همزیستی مسلمانان و مسیحیان است و اسلام همواره بر رواداری، همبستگی و مشترکات ادیان تأکید داشته است.

