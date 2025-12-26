به گزارش ایلنا، فرزانه صادق، با اشاره به اینکه موضوع اقتصاد دریامحور و توسعه بنادر از جمله موضوعات مورد تاکید رئیس‌جمهور است، گفت: تاکنون قراردادها و تفاهمنامه های مختلفی میان بخش خصوصی و سازمان بنادر و دریانوردی به امضا رسیده که هدف از آنها افزایش تجارت و ظرفیت بنادر و ارتقاء وضع موجود و ... است.

وی ادامه داد: در همین یکی دو روز گذشته نیز پس از هماهنگی‌های انجام شده، سازمان بنادر قراردادها، توافقات و تفاهماتی با بخش خصوصی به امضا رساند که ارزش آن بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان است.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه این قراردادها در موضوعات مختلف و متعددی است، گفت: بندر چابهار، بندر امیر اباد، بندر شهبد رجایی و چهار پنج بندر دیگر جزو مکان‌هایی است که در این قراردادها مورد توجه قرار گرفته است.

