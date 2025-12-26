مشروح سومین و آخرین بخش از این مصاحبه را در ادامه می‌خوانید:‌

آقای میدری برگردیم به سیاست رفاهی و سیاست اشتغال، در این مورد توضیح دهید.

ببینید؛ من معاون رفاه وزارتخانه که بودم هیچ‌جا نرفتم که پایگاه رفاه ایرانیان را تبلیغ کنم. گفتم آخرش بقیه می‌بینند. ما در حوزه اشتغال آمدیم و برای اولین بار تسهیلات را برحسب شهرستان توزیع کردیم. در واقع پیش از این یک نظام پرداخت تسهیلات دیگر به کارمندان داشتیم. جرقه این که بخواهیم این تسهیلات را براساس شهرستان توزیع کنیم اولین بار در یک سفر استانی کرمان در ذهن من خورد. نماینده جنوب کرمان گفت شما تسهیلات هم که می‌دهید به جنوب کرمان نمی‌رسد. چون تمام کارمندها در مرکز هستند و ما اینجا کارمندی نداریم که توزیع کند. در شهرستان پرسنل نداریم. در شهرستان واقعا سیستم اداری ظرفیت ندارد. فرد نمی‌تواند پرونده برای دریافت تسهیلات تشکیل دهد. فلذا ما آمدیم و توزیع را بر حسب ۴۰۰ شهرستان انجام دادیم . این یک کار خوب بوده است.

آقای میدری درباره آسیب‌های اجتماعی و معلولین و بهزیستی هم وزارت تعاون مسئول است؛ در این حوزه چه کردید؟

برای خود من قانع کننده نبوده است ولی برخلاف ادوار گذشته تعرفه انجمن نگهداری معلولین را در اردیبهشت ماه تصویب کردیم . ۴۳ درصد هم افزایش تعرفه دادیم. خود انجمن‌ها هم تشکر کردند. یا مثلا افزایش حقوق این‌ افراد را به ۴۰ درصد رساندیم در حالی که افزایش کارمندان دولت ۲۰ درصد بوده است. با این حال پایه حقوق این افراد انقدر ضعیف است که ۴۰ درصد دردی را از آن‌ها دوا نمی‌کند.

من فکر می‌کنم بزرگ‌ترین کاری که داریم سازماندهی می‌کنیم که ان‌شاءالله انجام دهیم، بحث «محله محوری» است که شامل گروه‌های معلولین هم می‌شود. ما هر چقدر بتوانیم گرو‌ های همیار را تقویت کنیم موفق‌تر خواهیم بود. بهزیستی کاری از دهه هفتاد انجام داده و زمینه‌ای فراهم کرده که مردم یک روستا به یک معلول ساکن همانجا کمک می‌کنند. این فرآیند را در شهر نداریم. اکنون داریم روی این کار می‌کنیم که در شهر نیز این زمینه را فراهم کنیم.

کار خوبی که از دولت قبل شروع شد و ما هم در این دولت دنبال می‌کنیم استخدام معلولین است. در واقع قانون سه درصد اشتغال معلولین وجود داشته و اجرا نمی‌شده است. بخشی در دولت قبل آغاز شده و در این دولت هم پیگیری‌های مختلفی انجام شده و داریم مورد به مورد جلو می‌رویم.

موضوع غربالگری موضوعی چالشی هم بوده است. در این چهارده‌ماه درباره غربالگری چه اقدامی انجام داده‌اید؟

درباره غربالگری‌های قبل از تولد هنوز همان اختلاف وجود دارد و قدمی نتوانستیم برداریم. پیگیری‌هایی کردیم ولی اختلافات فرهنگی و ایدئولوژیک است و چندان نتوانستیم پیش رویم.

اما اراده دولت حل این مسئله است. یعنی این که دوباره برقرار شود.

بله اراده دولت این هست ولی آن طرف هم استدلال‌هایی دارد که کار را سخت‌تر می‌کند.

اما جایی که وفاق باید به کار بیاید اینجاست دیگر.

اینجا اختلافات ایدئولوژیک است. فراموش نکنید جایی که ما ورود کردیم در حوزه وزارت بهداشت بوده است. ولی ما با نگاه معلولین و جوانی جمعیت به مسئله ورود کرده‌ایم. یعنی خانواده‌هایی که بچه معلول به دنیا می‌آورند دیگر بچه دوم به دنیا نمی‌آورند. بنابراین باید سعی کنیم این کار صورت بگیرد.

این‌ها ریشه‌های قانع کردن کسانی است که مخالفت می‌کنند. درباره این پیش رفتید؟ یا از رسانه‌ها کمک گرفتید؟ شما هم خیلی با رسانه‌ها در ارتباط نبوده‌اید و از آن‌ها کمک نگرفته‌اید.

ما که مصاحبه می‌کنیم و وزارتخانه هم ارتباط با رسانه‌ها را حفظ می‌کند. دو سه بار هم با خبرنگاران حوزه اجتماعی نشستیم و واقعا مطلبی از ما نخواستند یا پرسش و مطالبه‌ای نداشتند. با این حال واقعیت این است که ارتباط با رسانه ضروری بوده است.

شما اهل نوشتن و رسانه بودید. اما ارتباطات خود را به هر دلیلی با رسانه‌ها کم کردید. یعنی احمد میدری که یادداشت می‌نوشت و موضوعات را برای اقناع افکار عمومی به عرصه می‌کشید، اکنون این فعالیت خود را کمرنگ‌ کرده است.

ببنید من از این حس که متهم هستم و باید از خود دفاع کنم بدم می‌آید و در این جایگاه هرچه بخواهم بنویسم این حس ایجاد می‌شود. برای نمونه می‌خواهم بنویسم برای محله‌محوری داریم قدم‌هایی برمی‌داریم. انگار متهمم و باید از خود دفاع کنم.

فکر می‌کنم باید بگذاریم خبرنگار بیاید بررسی کند. بگوییم که خبرنگار واقعا بیاید کالابرگ ما را ارزیابی کند و به این نتیجه برسد که خوب بوده است یا بد و این نتایج را به اطلاع مردم نیز انتقال دهد. ولی اگر من خودم بگویم کالابرگ من اینگونه بوده است و خوب بوده و این که خودمان انجام دهیم و خودمان هم از خودمان تعریف کنیم و خوشحال باشیم، دردی را دوا نمی‌کند.

آقای وزیر! مخاطبین ما پیش از مصاحبه سئوالات زیادی فرستاده‌اند و یکی از پرتکرارترین این سئوال‌های درباره حذف یارانه کسانی بوده که شرایطی داشتند که نباید یارانه آن‌ها حذف می‌شده است. برای رفع این مشکل چه کاری باید انجام دهند؟‌

ساز و کار اعتراض به این موضوع خیلی آسان است. متقاضی در سایت اعتراض می‌کند، سپس شناسنامه اقتصادی‌ وی نشان داده می‌شود که این اطلاعات را از شما داریم. اگر فرد بگوید درآمد من از درآمد نشان‌داده‌شده کمتر است، این میزان مجدد بررسی می‌شود. اما توجه داشته باشند که مطابق با قانون هدفمندی دریافت یارانه منوط به دادن اطلاعات است.

مسئله در واقع این است که چون در قانون گفته شده دهک‌های ۸ و ۹ و ۱۰ مشمول یارانه نیستند، تصور عمومی بر این قرار گرفته است که این سه دهک خیلی پولدار هستند در حالی که جمعیت این سه دهک به ۲۷ میلیون جمعیت می‌رسد. در این شرایط براساس آمارهایی که اعلام کردیم، کسی که در تهران مستاجر است اگر با سقف ۴۰ میلیون درآمد باشد مشمول حذف می‌شود.

فلذا آمدیم و سطوح درآمدی دیگری را به دولت پیشنهاد کردیم. چون مجلس و دولت می‌گویند با این سطح از درآمد یارانه نباید قطع شود و ما گفتیم شما در قانون اعلام کردید دهک هشت و نه ده مشمول حذف باشند. ولی در آیین‌نامه‌ای که به دولت داده‌ایم و در دولت تصویب می‌شود، سطوح درآمد مشخص شده است که یک نفر با چه سطح درآمد و دو نفر با چه سطح درآمد باید یارانه بگیرند یا نه و از قید دهک هشت و نه بیرون آمده‌ایم.