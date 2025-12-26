خبرگزاری کار ایران
پیام تبریک پزشکیان به مناسبت میلاد حضرت مسیح (ع)

رئیس‌جمهور پزشکیان به مناسبت زادروز حضرت مسیح (ع) پیامی به زبان انگلیسی در حساب شخصی خود در شبکه ایکس منتشر و این روز را به پیروان آن حضرت تبریک گفت.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور پزشکیان به مناسبت زادروز حضرت مسیح (ع) پیامی به زبان انگلیسی در حساب شخصی خود در شبکه ایکس منتشر کرد.

 

ترجمه متن پیام رئیس‌جمهور پزشکیان به شرح زیر است:

به مناسبت میلاد فرخنده مسیح، صمیمانه‌ترین تبریکات خود را به مسیحیان ایران و سراسر جهان تقدیم می‌کنم.

عیسی مسیح (ع) در سنت ما به عنوان پیام‌آور رحمت، عدالت و مهربانی مورد تکریم است. امید است پیام جاودانش الهام‌بخش کرامت و صلح میان همه ملت‌ها باشد.

انتهای پیام/
