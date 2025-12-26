پیام تبریک پزشکیان به مناسبت میلاد حضرت مسیح (ع)

ترجمه متن پیام رئیس‌جمهور پزشکیان به شرح زیر است:

به مناسبت میلاد فرخنده مسیح، صمیمانه‌ترین تبریکات خود را به مسیحیان ایران و سراسر جهان تقدیم می‌کنم.

عیسی مسیح (ع) در سنت ما به عنوان پیام‌آور رحمت، عدالت و مهربانی مورد تکریم است. امید است پیام جاودانش الهام‌بخش کرامت و صلح میان همه ملت‌ها باشد.