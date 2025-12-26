به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، محمدرضا عارف در این جلسه با اشاره به سیاست خارجی همسایگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین توسعه روابط و همکاری‌ها با کشورهای منطقه در کنار حضور فعال در پیمان‌ها و اتحادیه‌های مهم منطقه‌ای در دولت چهاردهم تصریح کرد: با توسعه تجارت انرژی با اتحادیه اوراسیا و همچنین کشورهای منطقه، جمهوری اسلامی ایران به مرکز مبادلات انرژی منطقه‌ای تبدیل خواهد شد.

در این جلسه در راستای اجرای مفاد و اهداف برنامه ۵ساله هفتم پیشرفت برای تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مراکز مبادلات انرژی منطقه‌ای و با توجه به جایگاه راهبردی جمهوری اسلامی ایران در منطقه و ضرورت بهره‌گیری موثر از ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی کشور، طرح‌ها، اقدامات و برنامه‌ریزی‌های افزایش و ارتقاء همکاری‌های انرژی با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا و منطقه بررسی و تصمیم‌گیری شد.