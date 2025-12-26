دشمن نمی خواهد ایران اسلامی باشد

به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت الاسلام سید احمد خاتمی خطیب این هفته نماز جمعه تهران با توصیه به تقوا و اشاره به خطبه 183 نهج البلاغه گفت: آمادگی برای قیامت با بندگی به دست می آید.

وی با اشاره به خطبه اول این هفته نماز جمعه گفت: در خطبه های اول نماز جمعه سیره پیامبر را با این گرایش که قرآن به پیامبر می گوید چگونه باش و او چگونه بود دنبال می کردیم. عبادت یک معنای خاص و یک معنای عام دارد. معنای خاص عبادت زیست عابدانه است. عبادت به معنای خاص جلوه برجسته اش نماز است. نماز تعابیر مختلفی دارد. نماز زیارت نامه خدا است. منظور از اقامه نماز چیست. اقامه نماز یعنی نگذارید نمازتان زمین بماند. این زمین ماندن نماز گاهی در عرصه فردی است یعنی اول وقت نماز بخوانید.

وی تصریح کرد: اقامه نماز در عرصه اجتماعی یعنی هر جا هستید نماز برپا شود. نماز نورچشم پیامبر بود و می فرمود من از نماز سیر نمی شوم. به این عشق باید گفت اقامه نماز. پیامبر فوق العاده به نماز سفارش می کرد. همانطور که حساسیت درباره درس فرزندان مان داریم باید این حساسیت را درباره نماز هم داشته باشیم. باید دلشوره داشته باشیم که چرا نماز صبح بچه قضا می شود. در روایتی آمده است که پیامبر در هنگام رحلت مدام به نماز سفارش می کرد بنابراین باید روی نماز فرزندان مان حساس باشیم.

خاتمی گفت: خانواده های ما باید یک قرار نانوشته داشته باشند که تا نماز خوانده نشده است سفره پهن نشود. اداری های محترم جلسه ای که دارند در زمان جلسه را قطع کنند. پیامبر اکرم نماز خود را طولانی می خواند اما نماز جماعتش مختصر بود این را باید امامان جماعت مد نظر داشته باشند. نباید گرفتاری برای مردم درست کرد. سیره پیامبر (ص) اقامه نماز جماعت به مختصر بود.

وی در خطبه دوم نماز جمعه این هفته در تهران ادامه داد: عزیزان حرمت نماز جمعه را حفظ کنند وقتی خطیب جمعه مشغول خطبه می شود شعار معنا ندارد. قصه قصه نماز است قصه قصه شخص نیست. خطبه خطبه نماز است بین خطبه شعار ندهید خواهش می کنم به این مسئله شرعی توجه کنید.

وی با اشاره به شهادت امام هادی (ع) گفت: امام هادی در دوران امام خود مانند امامان دیگر پاسدار اسلام ناب محمدی بود. دو یادگار از امام هادی مانده است یکی زیارت جامعه کبیره و دیگری زیارت امیرالمومنین در روز غدیر که یک دوره علی شناسی قرآنی است. روز دهم رجب روز ولادت امام جواد(ع) است. این روز را تبریک میگویم. بزرگی که امام رضا درباه ایشان فرمود مولدی مبارک تر از امام جواد نیامده است. چراکه جلوی انحراف امامت را گرفت.

خطیب این هفته نماز جمعه تهران گفت: امام رضا به امام جواد فرمود پدرت به فدایت و این نشان دهنده جایگاه با عظمت این امام بزرگوار است. ما هم شیعه شادی هستیم و هم شیعه اشک اعتدال هر دو در جای خودش است.

وی با بیان اینکه سه تحلیل در خطبه دوم دارد گفت: اول اینکه نهم دی را در پیش داریم نهم دی ماه میثاق با ولایت است. نهم دی ماه 1388 قله ولایتمداری بود. بسیار جمعیت باشکوه در آن روز آمدند. مقام معظم رهبری اسم آن را گذاشت حماسه و انصافا حماسه هم بود و شعارتان این بود که این همه لشکر آمده به عشق رهبر آمده.

وی تصریح کرد: آن میثاق امروز هم هست ولایت متن قانون است. یک تئوری نیست. اصل 107 تا 112 درباره ولایت فقیه است. ولی فقیه از نگاه قانون اساسی تنها یک رهبر سیاسی نیست بلکه جانشین امام زمان است. در اصل پنجم آمده است که در زمان غیبت امام زمان امامت امت بر عهده ولی فقیه واجد شرایط است. در حوادثی که منجر به نهم دی ماه شد حرمت ولایت و بالاتر از ولایت حرمت سیدالشهدا را شکستند و این را یادمان نرفته باشد. روز عاشورا را فتنه گران به میدان جنگ تبدیل کردند و خون شما مردم به جوش آمد و به صحنه آمدید و این فتنه گران را سر جای شان نشاندید و می نشانید و خواهید نشاند. اصل 107 قانون اساسی می گوید تعیین رهبر برعهده خبرگان منتخب مردم است.

وی تصریح کرد: راه مشخص است و این مردم به یاری خداوند تا آخرین نفس و آخرین نفر و آخرین قطره خون حامی ولایت فقیه منتخب خبرگان ملت خواهند بود.

وی درباره تحلیل دوم این خطبه گفت: ایران، ایران قوی است همان ایرانی است که پدر اسرائیل را درآورد و تل آویو را به شهر اشباح تبدیل کرد از تریبون داران و آنهایی که حرفشان منتشر می شود تقاضا این است که پیام ضعف صادر نکند. شعار ایران قوی شعار مقام معظم رهبری است. این شعار دو ریشه قرآنی دارد. نامردهای بین المللی به این صرافت افتاده اند که ایران قدرت موشکی نداشته باشد. به دشمنان ایران می گوییم بخواهید به این نظام آسیب برسانید روزتان تبدیل به شام سیاه خواهد شد. می گوید ایران قوی نگویید چراکه دشمن به هراس می افتد اما توجه داشته باشید که دشمن از اسلام ما به هراس است. دشمن نمی خواهد ایران اسلامی باشد و درصدد براندازی است و تنها راه همان است که مقام معظم رهبری فرمود باید ایران قوی داشته باشیم و به یاری خداوند ایران قوی دشمنان را زمینگیر خواهد کرد.

وی تصریح کرد: به تعبیر شهید سلیمانی می گویم مراقب باشید کوچه برای دشمن باز نکنید کوچه باز کردن برای دشمن کار نادرستی است.

خاتمی با اشاره به سال نو میلادی گفت: دیروز سالگرد تولد حضرت مسیح بود و 11 دی ماه آغاز سال میلادی است.

