نه فلسطین حذف شد و نه محور مقاومت از بین رفت

رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی گفت: جنگ اخیر نتوانست اهداف راهبردی رژیم صهیونیستی را محقق کند.

به گزارش ایلنا، سردار اسماعیل احمدی‌مقدم، در مراسم دومین سالگرد شهادت سردار رشید اسلام، سردار سرتیپ پاسدار سیدرضی موسوی، اظهار داشت: در منطق قرآن و سنت‌های الهی، پیروزی و شکست امری مطلق و همیشگی نیست و خداوند روزگار را میان ملت‌ها دست‌به‌دست می‌گرداند.

 

وی با اشاره به جنگ اُحد گفت: در این جنگ، به‌ظاهر و به دلیل غفلت برخی رزمندگان اسلام، شکست رخ داد، حضرت حمزه(ع) و جمعی از یاران پیامبر(ص) به شهادت رسیدند و دشمن عقب‌نشینی کرد، اما وحی الهی نازل شد و پیامبر مأمور شد همان رزمندگانی که از میدان بازگشته بودند، حتی مجروحان، شبانه برای تعقیب دشمن حرکت کنند. با وجود داوطلبان دیگر، تأکید شد همان افراد حرکت کنند و آنان بدون تحمل هیچ تلفات و خسارتی دشمن را شکست دادند؛ این همان سنت الهی است؛ پیروزی دائمی نیست و شکست هم پایان راه نیست.

رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی با تأکید بر اینکه محور مقاومت نیز بر همین سنت الهی استوار است، افزود: دوستان ایرانی از زمان شکل‌گیری محور مقاومت تاکنون، مستمراً در این مسیر حضور داشته‌اند و شهادت آنان نیز در همین جبهه رقم خورده است.

سردار احمدی‌مقدم با مرور تحولات سال ۱۹۸۲ میلادی نیز اظهار داشت: رژیم صهیونیستی در آن سال برای نابودی بقایای مقاومت فلسطین، فجایع بزرگی را در اردوگاه‌های فلسطینی از جمله صبرا و شتیلا رقم زد و بقایای گروه‌های مقاومت را با کشتی به تونس و مراکش تبعید کرد. در آن مقطع تصور می‌شد مقاومت به پایان رسیده است، اما درست در همان روزها حزب‌الله لبنان متولد شد.

