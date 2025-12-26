خبرگزاری کار ایران
پزشکیان:

اقتدار امروز کشور، مرهون ایثار شهیدان است

رئیس جمهور در دیدار با خانواده شهید مسیحی رازمیک خاچاطوریان گفت: عزت و اقتدار امروز کشور، مرهون ایثار شهیدان و استقامت خانواده‌های بزرگوار آنان است.

به گزارش ایلنا، در شامگاه ولادت حضرت عیسی مسیح (ع)، مسعود پزشکیان با حضور در منزل خانواده شهید والامقام رازمیک خاچاطوریان، از شهدای سرافراز جامعه مسیحیان ایران، با این خانواده دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار صمیمانه که با هدف تجلیل از مقام شامخ شهدا و تکریم صبر، ایثار و استقامت خانواده‌های معظم آنان و همچنین تبریک ولادت حضرت عیسی (ع) و سال نو میلادی صورت گرفت، رئیس‌جمهور با گرامی‌داشت یاد و خاطره این شهید گرانقدر و نقش بی‌بدیل همه اقوام و ادیان الهی در دفاع از استقلال، عزت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران، حضور و فداکاری شهدای مسیحی در دفاع مقدس را جلوه‌ای روشن از وحدت ملی و همدلی عمیق ملت ایران دانست.

رئیس‌جمهور همچنین با تجلیل از صبر و ایستادگی خانواده شهید خاچاطوریان، عزت و اقتدار امروز کشور را مرهون ایثار شهیدان و استقامت خانواده‌های بزرگوار آنان دانست و تصریح کرد که قدردانی از این عزیزان وظیفه‌ای همیشگی برای مسئولان نظام به شمار می‌رود و امیدواریم شرمنده شهدا نشویم.

در این دیدار خانواده شهید رازمیک خاچاطوریان و همچنین آقای آرا شاوردیان نماینده مسیحیان در مجلس شورای اسلامی نیز با قدردانی از حضور و توجه رئیس‌جمهور، بر پایبندی خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی و تداوم راه شهدا در مسیر خدمت به ایران عزیز تأکید کردند.

 

انتهای پیام/
