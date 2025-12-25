خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

عراقچی:

جنگ ۱۲ روزه، داستان یک مقاومت قهرمانانه است

جنگ ۱۲ روزه، داستان یک مقاومت قهرمانانه است
کد خبر : 1732980
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر امور خارجه گفت: مقاومت ایران در جنگ ۱۲ روزه، توطئه دشمن برای تسلیم را خنثی کرد.

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی در نشست تبیین سیاست‌های خارجی کشور و شرایط منطقه که با حضور جمعی از فعالان اقتصادی و کارآفرینان همراه بود، گفت: جنگ اخیر (جنگ ۱۲ روزه) یک تجربه بسیار گران‌قدر بود که در تاریخ ایران ماندگار خواهد شد و این جنگ داستان یک مقاومت قهرمانانه بود.

وزیر امور خارجه افزود: دشمنانی که تصور می‌کردند در عرض یکی دو روز، ایران را وادار به تسلیم بدون قید و شرط می‌کنند، در برابر مقاومت غیورانه ملت ایران، خود ناچار به تسلیم شدند. ملت ایران شهادت، پایمردی و عزت خود را بر تسلیم ترجیح داد.

سید عباس عراقچی با اشاره به حضور گسترده مردم در حمایت از نظام و کشور در آن دوران گفت: دشمن نمی‌دانست که با شهادت هر سردار، سردار دیگری پرچم مقاومت را برمی‌دارد و در روز دوازدهم، بدون هیچ پیش‌شرطی پیام دادند که ملت ایران در برابر زورگویی تسلیم نخواهد شد.

وزیر امور خارجه با بیان اینکه این تجربه، ریشه در تاریخ کهن و تمدن چند هزارساله ایران دارد، گفت: علی‌رغم همه تحریم‌های ۴۰ ساله و حضور بزرگ‌ترین قدرت‌های نظامی در آن جنگ، ایران با سربلندی از این بحران عبور کرد.

سید عباس عراقچی در ادامه به توطئه جدید دشمن اشاره کرد و هشدار داد: به نظر می‌رسد توطئه جدیدی در راه است تا با ایجاد شرایط سخت اقتصادی، نارضایتی‌ها را افزایش داده و نظام را از داخل دچار مشکل کنند اما این آرزو نیز به گور خواهد رفت.

 

وزیر امور خارجه گفت: همان‌گونه که در جنگ ۱۲ روزه با مقاومت نیرو‌های مسلح، به‌کارگیری موشک‌های ساخت داخل و تلاش همگانی، بحران را پشت سر گذاشتیم، اکنون نیز باید دست به دست هم دهیم تا شرایط اقتصادی و تلاش دشمن برای تحمیل شرایط سنگین به جمهوری اسلامی را ناکام بگذاریم.

 

سید عباس عراقچی در عین حال مشکلات اقتصادی را تنها ناشی از توطئه خارجی ندانست و گفت: در داخل نیز مشکلاتی وجود دارد که باید به آنها پرداخت؛ اما تحریم‌های خارجی و یک تلاش سازمان‌یافته برای بدتر نشان دادن اوضاع نیز وجود دارد.

وزیر امور خارجه همچنین در خصوص محدودیت سفر روس ها به کشور گفت: محدود مسافرت روس‌ها به ایران را پیگیری کردیم، امیدواریم به زودی رفع شود.

سیدعباس عراقچی درباره نقش وزارت امور خارجه در شرایط کنونی، دو ماموریت اصلی را بیان کرد و گفت: مسیر رفع تحریم‌ها ادامه دارد و وزارت خارجه از هیچ فرصتی برای کاهش فشارهای بین‌المللی دریغ نخواهد کرد

وزیر امور خارجه ماموریت دوم را حمایت از اقتصاد داخلی و بخش خصوصی برشمرد و گفت: ماموریت داریم موانع اقتصادی داخلی را شناسایی و برطرف کنیم، مسیر صادرات و واردات را تسهیل کنیم و  ارتباطات اقتصادی کشور با کشورهای همسایه و جهان را تقویت کنیم.

عراقچی به اهمیت کالاهای فرهنگی-اقتصادی به ویژه فرش ایرانی اشاره کرد و گفت: هر فرش ایرانی که در خانه‌های خارجی دیده می‌شود، یک سفیر فرهنگی .ایران است و فرش علاوه بر جنبه اقتصادی، جنبه فرهنگی و هنری نیز دارد و باید موانع صادرات آن رفع شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا