امیر ایرانی:

حضور در جمع سرآمدان علم و فناوری با پژوهش‌های آینده‌نگر امکان‌پذیر است

فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: رسیدن به مرجعیت علمی و حضور در جمع سرآمدان علم و فناوری با پژوهش‌های آینده‌نگر و حل مسائل کنونی و آینده کشور امکان‌پذیر است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیردریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در آیین اختتامیه جشنواره دانشجویی شهید انشایی وگرامیداشت هفته پژوهش اظهار کرد: اگر درحوزه پژوهش، مطالب و مطالعات ما به نقطه‌ای برسد که نشان دهد مراکز پژوهشی ما رتبه و جایگاه واقعی خود را دارند، آنگاه می‌توانیم ادعا کنیم که خروجی پژوهش‌ها آینده‌ نگرانه است.
فرمانده نیروی دریایی ارتش با بیان اینگه اگر خروجی پژوهش‌ها به‌موقع تولید نشود، نمی‌توانیم در مسیر علمی پیشرفت کنیم، افزود: محرک اصلی ترتیبی که امروز دنیا در حوزه علمی دنبال می‌کند و مرجعیت علمی آن‌ها را نشان می‌دهد، حفظ حاکمیت و مقاومت در برابر تهدیدات است.
وی تاکید کرد: رسیدن به مرجعیت علمی و حضور در جمع سرآمدان علم و فناوری با پژوهش‌های آینده‌نگر و حل مسائل کنونی و آینده کشور امکان‌پذیر است.
فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: جمهوری اسلامی ایران با تلاش مستمر توانسته در این مسیر موفقیت‌هایی کسب کند و این امکان فقط از طریق پژوهش‌های علمی و آینده‌نگر تحقق یافته است.

 

