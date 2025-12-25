حجت الاسلام والمسلمین نصیر الاسلامی:
رسالت ما مقابله آگاهانه و هوشمندانه با جنگ شناختی دشمن است
حجت الاسلام والمسلمین نصیر الاسلامی گفت: دشمن با بزرگنمایی مشکلات، تحریف واقعیات و ایجاد رعب تلاش دارد امید جامعه را تضعیف کند. رسالت همه ما بویژه دانشجویان و نیروهای مسلح، مقابله آگاهانه و هوشمندانه با این جریان و تبیین دستاوردهای نظام است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، حجت الاسلام والمسلمین سعید نصیر الاسلامی رئیس اداره عقیدتی سیاسی نیروی دریایی ارتش در آیین اختتامیه سومین دوره جشنواره شهید دریادار انشایی و گرامیداشت هفته پژوهش در جمع کارکنان و دانشجویان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر، پژوهش و علممحوری را رمز پیشرفت نیروهای مسلح دانست و تأکید کرد: جامعهای پرچمش برافراشته است که پژوهش را محور حرکت خود قرار داده است؛ موفقیتهای بزرگ نیروی دریایی و ناوگروه ۸۶ نیز حاصل همین تفکر علمی و تحقیقاتی است.
وی با اشاره به اهمیت آمادگی علمی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان افزود: دانشجوی خط امام باید پژوهشگر، انقلابی، بصیر و خستگیناپذیر باشد؛ تلفیق علم، فرهنگ و ورزش همان مسیری است که رهبر معظم انقلاب بر آن تأکید دارند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، جنگ امروز را جنگ شناختی و رسانهای عنوان کرده و بیان داشت: میدان نبرد امروز در ذهنهاست؛ دشمن با بزرگنمایی مشکلات، تحریف واقعیات و ایجاد رعب تلاش دارد امید جامعه را تضعیف کند. رسالت همه ما بویژه دانشجویان و نیروهای مسلح، مقابله آگاهانه و هوشمندانه با این جریان و تبیین دستاوردهای نظام است.
رییس اداره عقیدتی سیاسی نیروی دریایی ارتش، نمایش وحدت، تولید محتوای فاخر، تکیه بر امید اجتماعی و گسترش برنامههای فرهنگی و پژوهشی را راهکار مقابله با جنگ نرم دشمن دانست و ضمن تبریک به برگزیدگان جشنوارهها و فعالیتهای قرآنی ـ فرهنگی، تأکید کرد: در نظام جمهوری اسلامی کسی که در مسیر قرآن، پژوهش و سلامت جامعه گام بردارد، برنده حقیقی است.
در این مراسم، امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش، حسن قمی شهردار نوشهر، مجید اسحاق نیموری رییس دانشگاه آزاد چالوس، محسن تاری رییس دانشگاه آزاد نوشهر و کیا رییس دانشگاه مارلیک نیز حضور داشتند.