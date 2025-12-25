خبرگزاری کار ایران
تاکید قالیباف بر ضرورت کار کارشناسی و دقت نظر در بررسی لایحه بودجه

نشست اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ مجلس شورای اسلامی با رئیس مجلس برگزار شد.

به گزارش ایلنا، در این نشست، کلیات بودجه و شیوه برگزاری جلسات به بحث گذاشته شد و رئیس مجلس بر ضرورت کار کارشناسی و دقت نظر و برگزاری جلسات منظم با مشارکت همه اعضا تاکید کرد.

بودجه ۱۴۰۵ کل کشور روز سه شنبه ۲  دی ماه توسط رئیس جمهور تقدیم مجلس شد و نمایندگان از همان روز با تشکیل اولین جلسه کمیسیون تلفیق و انتخاب هیئت رئیسه آن، کار خود را آغاز کردند.

بنابر گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رییس جمهور در هفته آتی با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تشریح کلیات بودجه خواهد پرداخت.

 

