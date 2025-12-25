دیدار امیر دریادار سیاری با جانباز «سیمک وارطانیان»

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر دریادار حبیب‌الله سیاری، رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران در آستانه سال جدید میلادی و میلاد حضرت مسیح (ع) با حضور در منزل جانباز و آزاده مسیحی «سمیک وارطانیان»، با وی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

وی در این دیدار با اشاره به نقش آفرینی اقلیت‌های مذهبی در دوران دفاع مقدس، اظهار کرد: شما و سایر عزیزان در اقلیت‌های مذهبی، خدمات ارزنده‌ای برای ایران داشتید بنابراین وظیفه ما، قدردانی از تلاش‌ها و زحمات شماست.

وی با بیان خاطره‌ای از زلزله منجیل در خرداد سال ۱۳۶۹، تصریح کرد: در ارتش راننده‌ای ارمنی بود که با وجود پایان دوران خدمت و بسته بودن راه‌های منتهی به منجیل، در ظهر روز زلزله برای خدمت رسانی خود را به محل حادثه رسانده بود. این روحیه خدمت‌رسانی موجود در میان عزیزان اقلیت مذهبی در ایران، نشان از وفاداری، تعهد و محبت آنان است.







جانباز و آزاده مسیحی، سمیک وارطانیان نیز در این دیدار، ضمن تشکر از رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش به بیان خاطراتی از نحوه اسارت خود در دوران دفاع مقدس پرداخت.

سمیک وارطانیان از جانبازان هنرمند، نقاش و خطاط مسیحی، ۲۰ خرداد سال ۱۳۶۵ عازم جبهه‌ها شد و در منطقه شرهانی عراق، به‌عنوان بیسیم‌چی، فعالیت داشت. او در واپسین روز‌های خدمت وظیفه، به اسارت نیرو‌های بعثی درآمد. وارطانیان پس از چهار سال اسارت، در تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۶۹ آزاد شد.

انتهای پیام/