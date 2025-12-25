خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

به مناسبت میلاد حضرت مسیح (ع) انجام شد؛

دیدار امیر دریادار سیاری با جانباز «سیمک وارطانیان»

دیدار امیر دریادار سیاری با جانباز «سیمک وارطانیان»
کد خبر : 1732911
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش با جانباز و آزاده مسیحی، «سمیک وارطانیان» به مناسبت میلاد حضرت مسیح (ع) دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر دریادار حبیب‌الله سیاری، رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران در آستانه سال جدید میلادی و میلاد حضرت مسیح (ع) با حضور در منزل جانباز و آزاده مسیحی «سمیک وارطانیان»، با وی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.
وی در این دیدار با اشاره به نقش آفرینی اقلیت‌های مذهبی در دوران دفاع مقدس، اظهار کرد: شما و سایر عزیزان در اقلیت‌های مذهبی، خدمات ارزنده‌ای برای ایران داشتید بنابراین وظیفه ما، قدردانی از تلاش‌ها و زحمات شماست.
وی با بیان خاطره‌ای از زلزله منجیل در خرداد سال ۱۳۶۹، تصریح کرد: در ارتش راننده‌ای ارمنی بود که با وجود پایان دوران خدمت و بسته بودن راه‌های منتهی به منجیل، در ظهر روز زلزله برای خدمت رسانی خود را به محل حادثه رسانده بود. این روحیه خدمت‌رسانی موجود در میان عزیزان اقلیت مذهبی در ایران، نشان از وفاداری، تعهد و محبت آنان است.
 

دیدار امیر دریادار سیاری با جانباز «سیمک وارطانیان»


 
 
جانباز و آزاده مسیحی، سمیک وارطانیان نیز در این دیدار، ضمن تشکر از رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش به بیان خاطراتی از نحوه اسارت خود در دوران دفاع مقدس پرداخت.
سمیک وارطانیان از جانبازان هنرمند، نقاش و خطاط مسیحی، ۲۰ خرداد سال ۱۳۶۵ عازم جبهه‌ها شد و در منطقه شرهانی عراق، به‌عنوان بیسیم‌چی، فعالیت داشت. او در واپسین روز‌های خدمت وظیفه، به اسارت نیرو‌های بعثی درآمد. وارطانیان پس از چهار سال اسارت، در تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۶۹ آزاد شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا