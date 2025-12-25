خبرگزاری کار ایران
نشست رئیس شورای‌اطلاع رسانی دولت با جمعی از فعالان انقلابی فضای مجازی

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در نشستی با حضور جمعی از فعالان انقلابی فضای مجازی حضور یافت و به تشریح اقدامات دولت پرداخت.

به گزارش ایلنا، الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت به همراه علی احمدنیا، رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت، در نشستی با حضور جمعی از فعالان انقلابی فضای مجازی و منتقدان دولت که در محل شورای اطلاع‌رسانی دولت برگزارشد، حضور یافت.

حضرتی در این نشست با اشاره به ترکیب جمع حاضر به تشریح اقدامات و دستاوردهای دولت، وضعیت کشور و همچنین اولویت‌های دولت چهاردهم پرداخت و به پرسش‌های فعالان حاضر در نشست پاسخ داد.

 

