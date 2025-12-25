به گزارش ایلنا، الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت به همراه علی احمدنیا، رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت، در نشستی با حضور جمعی از فعالان انقلابی فضای مجازی و منتقدان دولت که در محل شورای اطلاع‌رسانی دولت برگزارشد، حضور یافت.

حضرتی در این نشست با اشاره به ترکیب جمع حاضر به تشریح اقدامات و دستاوردهای دولت، وضعیت کشور و همچنین اولویت‌های دولت چهاردهم پرداخت و به پرسش‌های فعالان حاضر در نشست پاسخ داد.

