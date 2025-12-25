اسلامی:
رادیودارو تولید ایران قادر به درمان ۳۰ نوع سرطان است
رییس سازمان انرژی اتمی گفت: محصولات هستهای درمانی کشور در تراز اول دنیا قرار دارند و یک یا دو رادیوداروی ایرانی قادر به درمان ۳۰ نوع سرطان است.
به گزارش ایلنا، محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی، در جمع خبرنگاران گفت: سرطان بهصورت تهاجمی در حال گسترش است و نقش سازمان انرژی اتمی در تولید محصولات مؤثر و درمانی میتواند با همگرایی گروههای مختلف پزشکی که در حوزه مبارزه با سرطان فعالیت دارند، کمک کند تا بیماران با اثربخشی بهتری درمان شوند.
وی افزود: محصولات تولیدی اخیر ما جزو تراز اول دنیا هستند. این افتخار را داریم که مردم ما از این داروها بهرهمند هستند.
رئیس سازمان انرژی اتمی تأکید کرد: نکته حائز اهمیت این است که یافتههایی که در گذشته صورت گرفته بود، در حال تجزیه و تحلیل هستند و برای یافتن بهترین راهحل، دارو و شیوه درمان، در تحقیقات آتی مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: یک یا دو رادیودارو وجود دارد که برای درمان ۳۰ نوع سرطان مؤثر است و این از افتخارات کشور ماست که امروز مردم ما از آنها بهرهمند هستند.
اسلامی گفت: خوشبختانه وزارت بهداشت ظرفیتها را گسترش داده است؛ در کشور سال ۱۴۰۰ تنها تعداد ۷ دستگاه پت اسکن وجود داشت که مردم باید در نوبت میماندند، در حال حاضر این تعداد از ۲۵ دستگاه عبور کرده و در اینده به ۵۰ دستگاه میرسد.