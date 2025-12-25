سردار قریشی:
ایران در نبرد ۱۲ روزه بر همه تکنولوژی غرب غلبه کرد
جانشین سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به اینکه در دفاع مقدس هشت ساله، ایران حتی از تهیه سیم خاردار نیز محروم بود، اما بر ائتلاف غرب غلبه کرد، گفت: در نبرد ۱۲ روزه هم ایران توانست بر هم تکنولوژی غرب غلبه پیدا کند.
به گزارش ایلنا، سردار قریشی در رویداد «حلقههای میانی بسیج جامعه زنان» ضمن تبیین تعریف رهبر انقلاب از جهاد، وظیفه اصلی بسیج را "مقابله با اقدامات دشمن" عنوان کرد.
جانشین سازمان بسیج مستضعفین، جهاد را "عملی که برای مقابله با اقدامات دشمن علیه کشور، اسلام و انقلاب صورت بگیرد" تعریف و تأکید کرد: وجهه جهادی دادن به این اقدامات، نه تنها ارزش کار را بالاتر میبرد بلکه انگیزه بالاتری به افراد میدهد.
سردار قریشی با اشاره به تلاشهای چندین قرن دشمنان، به ویژه "غرب جنایتکار"، برای تهی کردن جامعه اسلامی از جایگاه مطلوبش گفت: دشمنان با بهکارگیری انواع اقدامات از جمله جنگ نرم و جنگ شناختی (جنگ روانی)، اجازه نمیدهند که ما به آن "انسان مطلوب" و فرد مفید برای جامعه برسیم.
جانشین سازمان بسیج مستضعفین، خروجی و هدف نهایی کار خواهران بسیجی را تربیت "انسان مطلوب" و ارتقای آن به "بسیجی مطلوب" دانست و خاطرنشان کرد: انتظارات از یک بسیجی مطلوب ایجاب میکند که او چندین پله بالاتر از انسان مطلوب عادی باشد.
سردار قریشی، حوزه کار زنان بسیجی را بسیار وسیع و گسترده برشمرد که شامل خانواده، کودک، مادر، محیط، خانه، مهد، مدرسه و مسجد میشود.
جانشین سازمان بسیج مستضعفین، اهمیت این مسئولیت را در پاسخ به سرمایهگذاری بیشتر دشمن پس از پیروزی انقلاب دانست و افزود: این کار بسیار بااهمیتی است و رویداد شما کمک میکند به این مسئولیت بزرگ و حساس، چراکه نتیجه کار شما باید در نهایت یک بسیجی مطلوب باشد.
سردار قریشی، نقش زنان در این عرصه را "نقشی بیبدیل و تمام کننده" خواند و اظهار داشت: اگر این کار را فقط به مردان واگذار کنیم، کار ناقص میماند و ابتر میشود.
جانشین سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به تاریخ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، نقش محوری زنان را در تربیت فرزندان و تشویق رزمندگان تشریح کرد و گفت: ما شاهد نقش اثرگذار و تعیین کننده زنان کشورمان در هشت سال دفاع مقدس بودیم.
سردار قریشی گفت: در همین دفاع مقدس، خواهران بزرگوار ما رزمندگانی بودند که ارزش کار آنها کمتر از مردان نبود.
جانشین سازمان بسیج مستضعفین تأکید کرد: بسیج جامعه زنان امروز در تلاش است تا با کمک مجموعههای فرهنگی، آموزشی و علمی، نسلی از فرزندان را تربیت کند که از توان و جان خود برای دفاع از مردمشان مایه بگذارند.
سردار قریشی اظهار داشت: دشمنان در تلاشند که این فرزندان را نداشته باشیم و با جنگ نرم خود، آنها را تبدیل به آدمهای خودشان کنند.
جانشین سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به اساطیر ایران و قهرمانان ملی و مذهبی همچون آرش، رستم، پوریای ولی و قهرمانان دفاع مقدس، هدف بسیج را تربیت جوانی دانست که «شایستگی ایران مقتدر و ایران باعزت» را داشته باشد و بتواند همچون بیش از دهها هزار شهید سرافراز این مرز و بوم، در صحنه واقعیت نقشآفرینی کند.
سردار قریشی در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات ایجاد شده توسط انقلاب اسلامی پرداخت و دستاوردهای آن را «شبه افسانه» توصیف کرد.
جانشین سازمان بسیج مستضعفین گفت: بسیاری از موفقیتهای ما واقعیتهایی هستند که ممکن است برای نسل جوانتر باورناپذیر باشند.
سردار قریشی یادآور شد: ایران به عنوان کشوری که برای تهیه "سیم خاردار" و اداره پالایشگاه وابسته بود، امروز در بسیاری از زمینهها، از جمله پزشکی و ساخت پالایشگاه، حرف اول را میزند یا جزو کشورهای اول جهان قرار دارد.
جانشین سازمان بسیج مستضعفین در تحلیل دستاوردهای مقاومت، به مقایسه جنگ هشت ساله و جنگ ۱۲ روزه پرداخت و با اشاره به اینکه در دفاع مقدس ایران حتی از تهیه سیم خاردار نیز محروم بود، اما بر ائتلاف غرب غلبه کرد، اظهار داشت: در جنگ ۱۲ روزه، ایران توانست بر تمامی تکنولوژی غرب غلبه پیدا کند. موشکها از لحظه خروج از تونلها توسط ماهوارهها، رادارها و پایگاههای متعدد غربی رصد میشدند و تورهای متعددی در مسیرشان پهن شده بود، اما موفق شدند به هدف برسند.
سردار قریشی، این موفقیت را نه با تکیه بر تجهیزات صرف، بلکه نتیجه "روح سالم، فکر سالم، اراده بلند و اعتماد به نفس" دانست که محصول تربیت مادر و دامن پاک است.
جانشین سازمان بسیج مستضعفین افزود: فرزندان این کشور توانستند دشمن صهیونیستی و حامیان غربیاش را وادار به توقف جنگ و بالا بردن پرچم سفید کنند.
سردار قریشی ضمن انتقاد از جنگهای متعدد فکری، اعتقادی و شناختی که از طریق ماهوارهها و شبکههای اجتماعی برای "مأیوسسازی و انحراف" جوانان ایرانی به راه افتاده، تأکید کرد: ایران به رغم نیم قرن فشار و تحریمهای علمی و اقتصادی، توانسته است به موفقیتهای بزرگ دست یابد و این نشان میدهد که موفقیت "شدنی" است.
جانشین سازمان بسیج مستضعفین در پایان از خواهران بسیجی خواست تا در هماندیشیها، با استفاده از استدلال قوی و منطق محکم و ابزارهای نوین موجود مانند ساخت فیلم، انیمیشن و سرود، برای تربیت فرزندانی در شأن ایران بزرگ اقدام کنند.