اسلامی:
هدف جنگ ۱۲ روزه توقف پیشرفت ما بود نه سلاح هستهای
رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: جنگ ۱۲ روزه ثابت کرد که ما صرفاً به دنبال پیشرفت هستیم. اولین جایی که اسرائیل حمله موشکی کرد، ساختمان سوخت برای تولید رادیودارو بود. هدف اصلی آنها توقف پیشرفت ما بود و بقیه تنها شعار است. بحث اصلی، پیشرفت است نه سلاح هستهای.
به گزارش ایلنا، محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی، در سخنرانی خود در اولین همایش متخصصان پزشکی هستهای، رادیوآنکولوژی، هماتولوژی و آنکولوژی که در بیمارستان شهدای تجریش برگزار شد،اظهار داشت: ایران در مرز دانش آب سنگین و مشتقات آن قرار دارد و تولیدات ما از بالاترین خلوص برخوردار است؛ به همین دلیل، بسیاری از کشورها متقاضی این محصولات هستند.
وی تأکید کرد: ما مکلف به حرکت در مرز دانش هستیم و بدون توجه به دیکتههای دشمنان، با همت جوانان کشور و تلاشهای داخلی، به مراحل پیشرفته دست یافتهایم. این پیشرفت مرهون هدایتهای مقام معظم رهبری است.
رئیس سازمان انرژی اتمی ادامه داد: برای پیشبرد برنامههای سلامت، باید در حوزه رادیوداروها، آب سنگین و مشتقات آن پیشرفت کنیم. اسلامی گفت: امروز تولید آب سنگین ایران از لحاظ خلوص در صدر جدول جهانی قرار دارد و همه کشورها متقاضی آن هستند.
رئیس سازمان انرژی اتمی افزود: همچنین در فناوری پلاسما، همپای چند کشور پیشرفته، تحقیقات و کارهای بالینی انجام میدهیم و در حوزه لیزر، این فناوری در تشخیص و درمان بسیاری از بیماریها کاربرد دارد و ترکیب آن بسیار کارآمد است.
اسلامی تصریح کرد: باید سرعت پیشرفت را افزایش دهیم و حرکت پیوستهتری داشته باشیم.