پزشکیان سالروز تولد عیسی مسیح و سال نو میلادی را تبریک گفت

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در پیامی با تبریک سالروز میلاد فرخنده حضرت عیسی بن مریم (علیه‌السلام) به سران و مردم کشورهایی که این مناسبت و سال نو میلادی را جشن می‌گیرند، تصریح کرد: آرمان دیرینه بشری، ایجاد صلح و گسترش اخلاق در تمامی جوامع بشری که موجب سعادت و شکوفایی انسان است، می‌باشد. تمامی صفحات روحانی و وحیانی خداوند در عیسی مسیح (ع) متبلور بوده و می‌توان از ایشان الگو گرفت. امیدوارم در سال پیش‌رو با مساعی مشترک و با اتکا بر اصل همزیستی مسالمت‌آمیز و با به‌کارگیری عمل مبتنی بر عدالت، بتوانیم موجبات برقراری صلح و آرامش را در دنیای پرتلاطم کنونی فراهم آوریم.

انتهای پیام/