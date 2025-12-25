خبرگزاری کار ایران
پیام رهبر انقلاب به کنگره بزرگداشت آیت‌الله میلانی

رهبر انقلاب اسلامی گفتند: آیت‌الله میلانی از چهره‌های برجسته حوزه‌های علمیه و یکی از قله‌های علمی حوزه مشهد بودند. با حضور ایشان، حوزه علمیه مشهد که دوره‌ای از رکود را پشت سر می‌گذاشت، دوباره احیا شد و این حوزه از نظر فقه و اصول، جان تازه‌ای گرفت.

به گزارش ایلنا، آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی امروز پنجشنبه پیامی خطاب به «کنگره بزرگداشت مرحوم آیت‌الله میلانی» که در تالار قدس حرم مطهر رضوی برگزار شد، صادر کردند.

متن پیام بدین شرح است:

«آیت‌الله میلانی حدود ۲۰ سال در مشهد به فعالیت‌های علمی، اجتماعی و سیاسی اشتغال داشتند، اما پس از رحلت ایشان، آن‌گونه که شایسته بود، نام و یادشان در این شهر برجسته نشد. این بزرگداشت می‌تواند زمینه‌ساز جبران این کم‌توجهی و احیای آثار و اندیشه‌های ایشان باشد.  

آیت‌الله میلانی از چهره‌های برجسته حوزه‌های علمیه و یکی از قله‌های علمی حوزه مشهد بودند. با حضور ایشان، حوزه علمیه مشهد که دوره‌ای از رکود را پشت سر می‌گذاشت، دوباره احیا شد و این حوزه از نظر فقه و اصول، جان تازه‌ای گرفت.
روش تدریس آیت‌الله میلانی متین، دقیق و فهم‌پذیر بود؛ ایشان مدرّسی برجسته بودند که درسشان برای طلاب قابل فهم و اثرگذار بود و همین ویژگی، نقش مهمی در جذب و تربیت طلاب مستعد و ممتاز داشت.  

مرحوم آیت‌الله میلانی، شخصیتی جامع‌الاطراف داشتند؛ این عالم فقید علاوه بر مراتب علمی، از ویژگی‌های اخلاقی برجسته‌ای همچون وقار، متانت، تواضع و آرامش روحی برخوردار بود و در عین حال، از ذوق ادبی و لطافت طبع نیز بهره‌مند بود.
هرچند این جنبه در زمان حیات ایشان کمتر شناخته شده بود، اما بعدها روشن شد که آیت‌الله میلانی از اهل معنا، سلوک و ارتباطات عمیق معنوی بوده و با بزرگان این عرصه ارتباط داشته است.

مرحوم آیت‌الله میلانی در سال‌های آغازین نهضت اسلامی، از ارکان اصلی مبارزات روحانیت به‌شمار می‌رفتند. اعلامیه‌ها و مواضع ایشان از استحکام و صراحت بالایی برخوردار بود و نقش مهمی در هدایت جریان مبارزه داشت.

همچنین ایشان در حمایت از امام خمینی(ره) مواضع روشنی داشتند و برخی از نامه‌ها و اقدامات ایشان در این زمینه، اسناد مهم و ماندگار تاریخی به‌شمار می‌رود.

برگزاری این کنگره و انجام پژوهش‌های علمی و مستند، باید بتواند ابعاد مختلف شخصیت علمی، اخلاقی، معنوی و تاریخی این مرجع بزرگ را به‌ درستی به جامعه، به‌ویژه نسل جوان، معرفی کند.»

 

 

انتهای پیام/
