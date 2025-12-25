امیرنصیرزاده با سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری دیدار کرد

به گزارش ایلنا، امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با ابوذر شیرودی سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، وزیر دفاع با تأکید بر اهمیت هم‌افزایی ظرفیت‌ها، بر ضرورت توسعه تعامل، همکاری و هماهنگی میان وزارت دفاع و سازمان هواپیمایی کشوری در راستای پیشبرد اهداف مشترک تأکید کرد.

