در ایکس مطرح شد:
پیام بقایی به مناسبت روز بزرگداشت رودکی
سخنگوی وزارت امور خارجه نوشت: بزرگداشت رودکی یعنی یادآوری چشمهای که با نام شاعری روشن بین در ساحت شعر فارسی جوشیدن گرفت.
به گزارش ایلنا، اسماعیل بقایی در پیامی در شبکه ایکس به مناسبت روز بزرگداشت رودکی شاعر بزرگ پارسیگوی و پدر شعر فارسی نوشت:
بوی جوی مولیان آید همی
یاد یار مهربان آید همی
ریگ آموی و درشتی راه او
زیر پایم پرنیان آید همی
روز بزرگداشت رودکی را گرامی میداریم.
رودکی با بردن شعر از دربار به کوچه و از کتابت به آواز، زبان فارسی را به حیات اجتماعی خود بازگرداند. «جوی مولیان» در کلام او نماد زبانی زنده و پیونددهنده است.
بزرگداشت رودکی یعنی یادآوری چشمهای که با نام شاعری روشن بین در ساحت شعر فارسی جوشیدن گرفت.